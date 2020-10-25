В Ленобласти застрелили отца экс-пилота "Формулы-1" Виталия Петрова

В поселке Великое под Выборгом, Ленинградская область, застрелили предпринимателя и депутата выборгского горсовета Александра Петрова. Мужчина приходится отцом бывшему пилоту "Формулы-1" Виталию Петрову.
По данным РИА Новости, инцидент произошел в шесть вечера, 24 октября, на территории коттеджа погибшего. Тело Петрова обнаружил сторож. На место происшествия он вызвал скорую помощь и полицию.
Как отмечает ТАСС со ссылкой на СКР, убийство было заказным и следователи уже возбудили уголовное дело. Также установлено, что выстрел произошел с противоположного берега реки. Уточняется, что тело бизнесмена находилось в банном комплексе. Правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.
61-летнему Александру Петрову принадлежали несколько крупных структур в Выборге. Также он был совладельцем Выборгской топливной компании, Выборгского судостроительного завода и других крупных предприятий региона.
Комментарии
На Донбассе погиб очередной полевой командир ЛНР – Алексей Марков из Москвы (типичный заблудившийся "шахтер".Он командовал батальоном "Призрак". Первые командиры "Призрака" - Костин и Мозговой были убиты своими же соратниками
земля- крестьянам
вода- матросам
12:14, он в автокатастрофе погиб, не при исполнении. Что хотел сказать то, набросер?
Для них построить школу, 2 детских сада – это чашка кофе. Два раза им в ресторан сходить, извините меня. С 96-го года ни одной школы. Школы устаревшие морально, без спортивных сооружений. Не обеспечить рабочих детскими садами? Боятся из списка Forbes вылететь? Не61-летнему Александру Петрову принадлежали несколько крупных структур в Выборге. Также он был совладельцем Выборгской топливной компании, Выборгского судостроительного завода и других крупных предприятий региона.
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- "Я не призываю к совести, совести там нет. Там сплошной цинизм и абсолютное безразличие к Отечеству, где они живут, где они зарабатывают огромные деньги и где живут люди в неблагоприятных, некомфортных условиях, которые им зарабатывают эти миллиарды. И вот с этим мы точно не будем мириться,"
Кто это написал подобную крамолу о хозяевах жизни в России? Спикер Верхней палаты В. Матвиенко
нормально сказала.
Никогда в обществе не было равенства. Ни абсолютного ни приблизительного.
А лифты - работают. В обе стороны.
Виталик имел бы голову - не рисковал бы ей в гонках.
Ну а кто-то здесь тренируется. На кошечках
Вообще-то, Матвиенко сказала, что в Норильске царит олигархия на муниципальном уровне — свой заводик, свой мэр, свои депутаты, бюджет, неподконтрольный краевым властям. «Норникель» в бесплатно арендует город, купил местного мэра и тд и призвала восстановить вертикаль власти в Красноярском крае.