В Ленобласти застрелили отца экс-пилота "Формулы-1" Виталия Петрова

В поселке Великое под Выборгом, Ленинградская область, застрелили предпринимателя и депутата выборгского горсовета Александра Петрова. Мужчина приходится отцом бывшему пилоту "Формулы-1" Виталию Петрову.

По данным РИА Новости, инцидент произошел в шесть вечера, 24 октября, на территории коттеджа погибшего. Тело Петрова обнаружил сторож. На место происшествия он вызвал скорую помощь и полицию.

Как отмечает ТАСС со ссылкой на СКР, убийство было заказным и следователи уже возбудили уголовное дело. Также установлено, что выстрел произошел с противоположного берега реки. Уточняется, что тело бизнесмена находилось в банном комплексе. Правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.

61-летнему Александру Петрову принадлежали несколько крупных структур в Выборге. Также он был совладельцем Выборгской топливной компании, Выборгского судостроительного завода и других крупных предприятий региона.