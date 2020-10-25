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Еще 207 человек заболели коронавирусом в Алтайском крае

, ИА "Амител"
С подтвержденным COVID-19 скончались восемь пациентов
Фото: unsplash.com

Фото: unsplash.com

За минувшие сутки в Алтайском крае зарегистрировали 207 случаев коронавируса, сообщает региональный оперштаб. Общее число больных достигло 17 923 человек.

Новые случаи заболевания распределились следующим образом: Барнаул – 56, Бийск – 34, Рубцовск – 22, Новоалтайск – 10, Камень-на-Оби, Мамонтовский, Поспелихинский районы –  по 7 заболевших, Алейск – 6, Заринск, Первомайский район – по 5 заболевших, Калманский, Кулундинский, Панкрушихинский районы – по 4 заболевших, Завьяловский, Косихинский, Новичихинский, Шипуновский районы – по 3 заболевших, Славгород,  Бийский, Благовещенский, Немецкий национальный, Ребрихинский, Родинский, Рубцовский районы – по 2 заболевших, Баевский, Бурлинский, Змеиногорский, Крутихинский, Локтевский, Романовский,Тальменский, Топчихинский, Тогульский, Целинный районы – по одному заболевшему.

Также за сутки умерло 8 пациентов, из которых 6 – от COVID-19, 2 – от иных причин. За весь период в крае скончались 710 человек, в том числе 343 – от коронавируса, 363 – по иным причинам. 4 случая находятся на экспертизе. Выздоровело в крае 15 206 человек (+109 за сутки).

На 25 октября на лечении в госпиталях находятся 2003 человека, из которых 392 в тяжелом состоянии, 143 – подключены к аппаратам ИВЛ.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

Комментарии

25.10.2020 12:07
- гость -

А правда что в Белокурихе кислорода в больницах не хватает?
При шапкозакидательской статистике 70 инфицированных за весь период с начала пандемии при том, что тяжелых увозили в Бийск и Барнаул

25.10.2020 12:22
- гость -

В поликлиниках наладили прием больных?

Многие люди с ОРВИ,с другими проблемами сидят в огромной многочасовой очереди с больными коронавирусом. Где здесь не будет роста заболеваемости?
Приходит человек закрыть больничный после простуды,сидит по 5-6 часов с ослабленным иммунитетом после болезни.
Маски в таких очередях точно не помогут!

25.10.2020 12:25
- гость -

Да рисуйте уже меньше ста, стране нужна стабильность...

25.10.2020 12:38
Гость

Боюсь представить какой будет прирост если начнут тесты делать всем у кого есть симптомы и ещё контактных проверять. На текущий момент контактных не проверяют имхо, у меня несколько знакомых с короной, контактным даже не звонили. Видимо Роспотребнадзор не справляется либо просто забил.
Кстати дайте статистику по количеству мест в Барнауле и числу госпитализаций в сутки

25.10.2020 12:43
- гость -

25.10.2020 12:38
Гость
Кстати дайте статистику по количеству мест в Барнауле и числу госпитализаций в сутки

Ты кто такой? Тебе это зачем?

25.10.2020 12:44
Гость

Каждый день в статистике +1 или +2, им самим не смешно так отчитываться?

25.10.2020 12:46
- гость -

Ну, и дальше чего делать будем? А, Томенко&Попов?

25.10.2020 12:51
Гость

25.10.2020 12:46
- гость -
Геомаркет "строить" месяца три-на большее они не способны.

25.10.2020 12:55
- гость -

25.10.2020 12:43
- гость -

Ты кто такой? Тебе это зачем?

Я гражданин...это не достаточно?

25.10.2020 12:56
- гость -

Я для себя сделал за эту пандемию очень грустный вывод: власти повсеместно нагло врут.
В больницах некому работат - а у властей все хорошо.
Нет лекарств - а власти говорят что они есть.
Но началу не было средств индивидуальной звщиты, а власти заявляли о многомесячном запасе. От лиц, работавших в Диагностическом слышал, как под телекамеры сообщали об обеспечании СИЗами, а в реальности привезли 2 (два) одноразовых костюма.
Весь дом объят огнем, а власти заявляют что в доме всего лишь горит свечка, ее держат под контролем.

25.10.2020 13:00
- гость -

а может нас Алюминием или Бериллием просто травят?..

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