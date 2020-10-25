Еще 207 человек заболели коронавирусом в Алтайском крае

За минувшие сутки в Алтайском крае зарегистрировали 207 случаев коронавируса, сообщает региональный оперштаб. Общее число больных достигло 17 923 человек.

Новые случаи заболевания распределились следующим образом: Барнаул – 56, Бийск – 34, Рубцовск – 22, Новоалтайск – 10, Камень-на-Оби, Мамонтовский, Поспелихинский районы – по 7 заболевших, Алейск – 6, Заринск, Первомайский район – по 5 заболевших, Калманский, Кулундинский, Панкрушихинский районы – по 4 заболевших, Завьяловский, Косихинский, Новичихинский, Шипуновский районы – по 3 заболевших, Славгород, Бийский, Благовещенский, Немецкий национальный, Ребрихинский, Родинский, Рубцовский районы – по 2 заболевших, Баевский, Бурлинский, Змеиногорский, Крутихинский, Локтевский, Романовский,Тальменский, Топчихинский, Тогульский, Целинный районы – по одному заболевшему.

Также за сутки умерло 8 пациентов, из которых 6 – от COVID-19, 2 – от иных причин. За весь период в крае скончались 710 человек, в том числе 343 – от коронавируса, 363 – по иным причинам. 4 случая находятся на экспертизе. Выздоровело в крае 15 206 человек (+109 за сутки).

На 25 октября на лечении в госпиталях находятся 2003 человека, из которых 392 в тяжелом состоянии, 143 – подключены к аппаратам ИВЛ.