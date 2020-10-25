Умер глава Samsung Ли Гон Хи

Южнокорейский бизнесмен, глава Samsung Ли Гон Хи скончался в Сеуле на 79-м году жизни. Об этом в воскресенье, 25 октября, сообщает издание Yonhap News.

Точная причина смерти председателя компании не раскрывается. Однако известно, что в мае 2014 года он перенес острый инфаркт миокарда, после которого уже не смог встать на ноги. Кроме того, последние 30 лет Хи страдал от респираторных осложнений после операции на легких, отмечает Lenta.ru.

Группа компаний Samsung была основана в 1938 году в Южной Корее Ли Бён Чхолем. После его смерти концерн унаследовали его дети, а третий сын, Ли Гон Хи, возглавил совет директоров. После сердечного приступа у Хи руководством корпорации занялся его сын Ли Чжэ Ёну.