Число случаев COVID-19 в России превысило 1,5 млн

В России за минувшие сутки зафиксировали 16 710 случаев коронавируса, сообщает оперштаб. Таким образом, с начала пандемии в стране выявили 1 513 877 заболевших.

Наибольший прирост отмечается в Москве (+4455 человек за сутки), Санкт-Петербурге (+709) и Московской области (+491). Алтайский край (+207) на воскресенье занял в федеральном рейтинге 15-е место.

В общей сложности в России выздоровели от ковида 1 138 522 пациента. 7 704 человека выписали из больниц за прошедшие сутки.

Число смертей из-за коронавируса выросло на 229 — до 26 050.

Всего стране провели 57,3 млн тестов на COVID-19, в том числе 550 тысяч — за последние сутки.