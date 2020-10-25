Почти 150 человек приняли участие в массовой драке в Саратовской области

Очевидцы засняли на видео массовую драку, в которой приняли участие около 150 человек. Запись опубликовали в телеграм-канале Baza.
По предварительным данным, причиной конфликта стала ссора во время проводов в армию. Отмечается, что в драке приняли участие около 150 человек — представители курдской и казахской диаспор. Они закидывали друг-друга камнями, бутылками и палками.
"В результате оперативного реагирования и принятых мер нарушений общественного порядка не допущено, пострадавших среди участников конфликта нет", — рассказали в МВД агентству РИА Новости.
В полиции уточнили, что пострадавших в результате конфликта нет.
Комментарии
В нашем батальоне все равны?
Кулачные бои.
мы набили друг другу лицо, но ни кто не пострадал