Ереван заявил о наличии доказательств участия Турции в боях в Карабахе

Генпрокуратура Армении получила фактические доказательства участия турецких военных в боевых действиях на территории Нагорного Карабаха. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на пресс-службу ведомства.
"Была получена фактическая информация о том, что с начала августа текущего года Вооруженные силы Турции проводили массовые боевые учения с военнослужащими Азербайджана. <...> Согласно полученным фактическим данным, военнослужащие турецкого Спецназа принимали непосредственное участие в боевых действиях [в Карабахе]", — говорится в сообщении.
Генпрокуратура организовала предварительное расследование.
Комментарии
Где война там все хотят заработать.
9 октября два российских истребителя на территории Азербайджана истребили на земле около сотни заезжих абреков.Но несколько сотен осталось...
Еще около 500 боевиков в Сирии, вчера, готовых к отъезду.
А это точно не турецкие добровольцы?
19:29
- гость -
9 октября два российских истребителя на территории Азербайджана
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Как бы снова не произошёл удар в спину, а то слёз будет и визгов про помидоры.
Армяне российские флаги начали вывешивать, что бы азеры сильно не стукали.
Абреки зашли в сортир помочиться...