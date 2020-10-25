Ереван заявил о наличии доказательств участия Турции в боях в Карабахе

Генпрокуратура Армении получила фактические доказательства участия турецких военных в боевых действиях на территории Нагорного Карабаха. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Была получена фактическая информация о том, что с начала августа текущего года Вооруженные силы Турции проводили массовые боевые учения с военнослужащими Азербайджана. <...> Согласно полученным фактическим данным, военнослужащие турецкого Спецназа принимали непосредственное участие в боевых действиях [в Карабахе]", — говорится в сообщении.

Генпрокуратура организовала предварительное расследование.