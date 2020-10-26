Путин рассказал о своих отношениях с Лужковым

Владимир Путин рассказал, что его отношения с Юрием Лужковым были официальными, но весьма доверительными. Президент добавил, что относился к Лужкову с уважением.
"Мне лучше знать, какие у меня были отношения с Юрием Михайловичем. Юрий Михайлович был очень уважаемым человеком в стране. И я к нему так и относился, с уважением. И у нас отношения были официальные, но весьма доверительные", – сказал он в эфире телеканала "Россия 1".
Так Путин ответил на слова Дональда Трампа о дружбе президента с Лужковым. Трамп сказал это во время дебатов с кандидатом в президенты США Джо Байденом, которого он обвинил в получении денег от России.
Комментарии
отношения с Юрием Лужковым были официальными
Не уж то настолько официальными, что в паспортах штампики стояли?
26.10.2020 08:34
Вова, плешивый карлик.
Ты не по адресу. Это члены вашего сидорского кружка "Голубая луна" Геша с Месной и Кал с Какием в таких отношениях состоят)