Алтайский футболист претендует на премию "Матч ТВ"

Футболист московского "Спартака", уроженец Алтайского края Александр Соболев претендует на премию "Матч ТВ". Телеканал организовал голосование по выбору лучших спортсменов к своему 5-летнему юбилею.

Нападающий московского "Спартака" Александр Соболев претендует на победу в категории: "спортсмен, который недавно ярко заявил о себе". Пока воспитанник барнаульского "Динамо" занимает в голосовании третье место вслед за теннисистом Даниилом Медведевым и фигуристкой Александрой Трусовой.

Голосование завершится 3 ноября. Тогда станут известны имена победителей во всех 11 номинациях. Проголосовать можно по ссылке.