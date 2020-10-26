Детская туберкулезная больница Рубцовска получила новые компьютеры

Компания "Строительная перспектива" приобрела для детской туберкулезной больницы в Рубцовске два компьютера, проектор, экран и три веб-камеры. Об этом сообщает официальный сайт Алтайского края.

"У ребят появилась возможность более качественно получать и выполнять школьные задания, заниматься учебными исследованиями, просматривать видеоуроки и даже кинофильмы", – с благодарностью отметила главный врач детского отделения больницы Галина Козлова.

В ближайшее время благодаря новому оборудованию дети станут участниками проекта "Кинематограф всегда в строю", который проходит при поддержке гранта губернатора в сфере культуры.