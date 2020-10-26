Количество автомобилей стоимостью свыше 3 млн рублей выросло в Алтайском крае

В Алтайском крае за год появилось 226 новых автомобилей стоимостью более 3 млн рублей – региональное управление налоговой службы в этом году разослало 952 уведомления об уплате повышенного транспортного налога.

Повышающий коэффициент применяют более чем для тысячи автомобилей различных марок – Ferrari, Tesla, Porche, Mercedes-Benz, Audi, BMW и других. За дороговизну владельцам авто стоимостью от 3 до 5 млн рублей придется отдать до 10% сверх обычного налога. Еще больше заплатят владельцы машин ценой от 5 до 10 млн рублей – для них налоговики при подсчете используют удвоенный коэффициент.

Как отмечают "Вести Алтай", в этом году алтайские автомобилисты до 1 декабря обязаны перевести в бюджет около 2 млрд рублей транспортного налога.