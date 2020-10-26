Количество автомобилей стоимостью свыше 3 млн рублей выросло в Алтайском крае

В Алтайском крае за год появилось 226 новых автомобилей стоимостью более 3 млн рублей – региональное управление налоговой службы в этом году разослало 952 уведомления об уплате повышенного транспортного налога.
Повышающий коэффициент применяют более чем для тысячи автомобилей различных марок – Ferrari, Tesla, Porche, Mercedes-Benz, Audi, BMW и других. За дороговизну владельцам авто стоимостью от 3 до 5 млн рублей придется отдать до 10% сверх обычного налога. Еще больше заплатят владельцы машин ценой от 5 до 10 млн рублей – для них налоговики при подсчете используют удвоенный коэффициент.
Как отмечают "Вести Алтай", в этом году алтайские автомобилисты до 1 декабря обязаны перевести в бюджет около 2 млрд рублей транспортного налога.
Комментарии
Как у нас поднимают цены на новые авто, так и Солярис скоро люксовым будет. Пора пересмотреть суммы.
Так цены поднимают из-за роста бакса и евро. В любом авто нашего ничего нет. Только отвертка рабочего.
И отвертка китайская!
С таким уровнем падения рубля не далёк тот день когда у каждого по миллиону в кармане будет.
В любом авто нашего ничего нет.
Враньё! Бензин наш.
26.10.2020 12:17
- гость -
Бензин принадлежит другу нашего пересидента.
фермеры опять все Крузаки и Лексусы скупили?
А вы говорите народ нищает.. Вон какие машины покупает нищий народ!!
Угу, 226 человек особо нищих
26.10.2020 12:16
Вова, плешивый карлик.
В 90х проходили уже.
около 2 млрд рублей транспортного налога.
Никогад упыри на местах не откажутся от этого налога, этоже сколько в кармане то своём недосчитаются, если его отменить некоторые к ниму присосавшиеся.
В 90х проходили уже.
Так не усвоенный урок будет повторён.
про Ягуары что-то не написали, они наверное в и тд и тп ушли тут. Стоишь на светофоре подъезжает такой ягуар белый или ярко синий, а водитель (навреное владелец все же - просто наемный водитель не прикрывался бы) локоть на дверь и руку к виску - лицо закрывает - стыдно все же народным избранникам.. хоть это радует..
26.10.2020 12:16
Вова, плешивый карлик
Вова, ты так откровенно представляешься.... Это так смело.
У тебя уже есть миллион в кармане?