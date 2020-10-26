Пенсионерка из Барнаула доверилась ясновидящей и осталась без миллиона рублей

Сотрудники барнаульской полиции ищут мошенников, которые обманули 82-летнюю горожанку на 1,25 млн рублей. Женщина поверила рекламе услуг ясновидящей.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю, пенсионерка увидела объявление по телевизору. Целительница пообещала помочь дочери женщины, но для начала необходимо заплатить 25 тысяч рублей, а также заказать лекарство из Тибета стоимостью 400 тысяч рублей. Жертва перечислила деньги.

После этого пенсионерке позвонил неизвестный и сказал, что ее дочери полагается 5 миллионов рублей на лечение. Правда, перед этим нужно оплатить налог, страховку и комиссию в размере 841 тысячи рублей. Это условие горожанка тоже выполнила.

Только спустя некоторое время женщина поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело.

Ранее amic.ru, писал о 82-летней жительнице Барнаула, которая решила подзаработать на фондовой бирже, но в итоге лишилась 3 млн рублей.