Новые автомобили скорой помощи разъехались по Алтайскому краю

29 новых машин скорой помощи вышли на линию в Алтайском крае. 16 машин приобрели за счет краевого бюджета, а 13 единиц специального медицинского транспорта Алтайский край получил в рамках федеральной программы поддержки автопрома, пишет официальный сайт региона.

В региональном Минздраве отметили, что все машины приспособлены к оказанию помощи в условиях пандемии: в них есть дефибрилляторы, инфузионные насосы, дыхательные аппараты, система антимикробной очистки воздуха в салоне.

Четыре машины останутся в Барнауле, три – отправятся в Бийск, две – в Рубцовск, а остальные будут работать в районах.