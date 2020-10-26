Прибор против вирусов. Что такое бактерицидный рециркулятор и зачем он нужен

В период пандемии важно обеззараживать воздух. Особенно там, где каждый день бывает много людей – в офисах, административных помещениях, магазинах, ресторанах. Для этих целей удобен бактерицидный рециркулятор. В отличие от кварцевой лампы, его можно использовать в присутствии людей.
Бактерицидный рециркулятор безопасен за счет отсутствия озона. Аппарат обладает высокой производительностью, при этом он прост в использовании и установке. Рециркулятор соответствует нормам СанПиН.
В Барнауле надежные и эффективные обеззараживатели воздуха продают в компании "Глобалтэк". Здесь представлен модельный ряд рециркуляторов Vakio ReFlash для разных помещений. В комплекте можно приобрести передвижную платформу за 2 700 рублей.
Рециркулятор ReFlash Home
Производительность – 60 куб.м;
эффективен до 30 кв.м;
одна УФ-лампа.
Цена: 10 900 рублей.
Рециркулятор ReFlash 60
Производительность – 60 куб.м;
эффективен до 30 кв.м;
две УФ-лампы.
Цена: 14 900 рублей.
Рециркулятор ReFlash 120
Производительность – 120 куб.м;
эффективен до 60 кв м;
четыре УФ-лампы.
Цена: 19 900 рублей.
"Глобалтэк"
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