Предпринимателям Алтая помогут бесплатно разместить товары на крупных маркетплейсах

Услуга размещения на российских маркетплейсах вызвала большой интерес у предпринимателей Алтая. Центр "Мой бизнес" снова начал принимать заявки. С помощью организации бизнесмены края могут бесплатно выложить свои товары на Ozon, Aliexpress, Wildberries, "Беру".

Услуга включает:

регистрацию аккаунта на маркетплейсе;

анализ ассортимента и создание товарных карточек;

предметную фотосъемку товаров;

регистрацию электронной подписи и подключение электронного документооборота;

формирование документов;

разовую первичную приемку, упаковку и отгрузку товаров на склад маркетплейса.

Услугу оказывают бесплатно. Подать заявку можно на сайте центра "Мой бизнес".

Центр "Мой бизнес"

Адрес: Барнаул, ул. Мало-Тобольская, 19

Тел.: 8 800 222 8322

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