Предпринимателям Алтая помогут бесплатно разместить товары на крупных маркетплейсах

Услуга размещения на российских маркетплейсах вызвала большой интерес у предпринимателей Алтая. Центр "Мой бизнес" снова начал принимать заявки. С помощью организации бизнесмены края могут бесплатно выложить свои товары на Ozon, Aliexpress, Wildberries, "Беру".
Услуга включает:
- регистрацию аккаунта на маркетплейсе;
- анализ ассортимента и создание товарных карточек;
- предметную фотосъемку товаров;
- регистрацию электронной подписи и подключение электронного документооборота;
- формирование документов;
- разовую первичную приемку, упаковку и отгрузку товаров на склад маркетплейса.
Услугу оказывают бесплатно. Подать заявку можно на сайте центра "Мой бизнес".
Центр "Мой бизнес"
Адрес: Барнаул, ул. Мало-Тобольская, 19
Тел.: 8 800 222 8322
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