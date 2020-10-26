Для того чтобы вернуть обоняние после коронавируса, нужно восстановить доступ воздуха к нервным окончаниям. Об этом врач центра MedSwiss Абдулло Ходжаев рассказал РБК.

"Нужно использовать сосудосуживающие препараты, капли, регулярно орошать полость носа, можно самому приготовить раствор с морской солью. Обеспечить влажность воздуха в помещении", – отметил врач.

Специалист добавил, что необходимо употреблять витамины группы B и поливитамины для восстановления нервных клеток. Также стоит правильно питаться, исключить из жизни алкоголь и никотин.

Носовую полость нужно промывать солевым раствором и следить за гигиеной.