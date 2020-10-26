АлтГУ проведет день открытых дверей в онлайн-формате

Опорный университет Алтая 1 ноября 2020 года организует день открытых дверей. В этом году мероприятие пройдет в онлайн-формате. В вузе расскажут школьникам 8-11 классов об образовательных программах и проектах АлтГУ, а также об особенностях приемной кампании будущего года.

В программе запланировано интервью с ректором АлтГУ Сергеем Бочаровым, консультация по новым правилам приема в вуз, квест-игра от актива Лиги студентов АлтГУ и интерактивные мероприятия. Кроме того, школьникам расскажут о программах Дома научной коллаборации, олимпиадном движении и других важных событиях из жизни Алтайского госуниверситета.

Участники дня открытых дверей онлайн смогут пообщаться со студенческим активом в социальной сети "ВКонтакте". Игровые задания на платформе позволят поближе познакомиться с вузом, студенческой жизнью и завести новых друзей.

Напомним, что в преддверии мероприятия на интернет-ресурсах АлтГУ пройдет "Неделя открытых дверей АлтГУ". С 26 по 31 октября школьники также могут посетить онлайн-викторины, видеолекции, мастер-классы, профильные смены и консультации по ЕГЭ онлайн. Зарегистрироваться можно на сайте "Абитуриент АГУ".