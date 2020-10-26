Химическую кастрацию педофилов планируют внести в Уголовный кодекс

Депутаты "Единой России" собираются на нынешней неделе внести законопроект о включении в Уголовный кодекс нормы о химической кастрации педофилов. Документ представят правительству, Госдуме и Верховному суду.

Парламентарии хотят дополнить статью 99 УК РФ "Виды принудительных мер медицинского характера" и статью 101.1 УК РФ "Принудительное лечение в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях". Предполагается, что виновным в насилии над несовершеннолетними будут вводить препараты, "которые подавляют сексуальное влечение". Какие именно, решит правительство, пишут "Известия".

По словам автора законопроекта Анатолия Выборного, с 2016 года количество преступлений против половой неприкосновенности совершеннолетних выросло на 20%. Только в 2019 году в России зарегистрировали более 1,2 тыс. таких правонарушений.