Химическую кастрацию педофилов планируют внести в Уголовный кодекс

Депутаты "Единой России" собираются на нынешней неделе внести законопроект о включении в Уголовный кодекс нормы о химической кастрации педофилов. Документ представят правительству, Госдуме и Верховному суду.
Парламентарии хотят дополнить статью 99 УК РФ "Виды принудительных мер медицинского характера" и статью 101.1 УК РФ "Принудительное лечение в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях". Предполагается, что виновным в насилии над несовершеннолетними будут вводить препараты, "которые подавляют сексуальное влечение". Какие именно, решит правительство, пишут "Известия".
По словам автора законопроекта Анатолия Выборного, с 2016 года количество преступлений против половой неприкосновенности совершеннолетних выросло на 20%. Только в 2019 году в России зарегистрировали более 1,2 тыс. таких правонарушений.
Комментарии
Посмотрим.
Дурь.
Яицен клац клац да и усе. Зачем тратиться на препараты.
Белковский постоянно утверждают, например в интервью Гордону, о значительном количестве педиков в высшем руководстве РФ. В этом интервью он и фамилии называет... Поэтому очевидно, что данную кастрацию будут использовать только против противников режима, или в личных целях!
А клац-клац забесплатно кто будет
о значительном количестве педиков
А разницу не видите? Как всё запущено... И тут противники режима несчастные приплетены...
Решили сэкономить на содержании данных лиц в тюрьмах?
В приснопамятные времена, до изобличения и расстрела Чикатило , пострадали невинные люди - они были в ненужных местах в ненужное время и без алиби.
Желаю авторам закона попасть под оговор и испытать на себе и позор и неправедное наказание.
Поцеловал ребенка в пупок, получи укол.
Поговорил с ребенком, получи укол. Не будет ни одного учителя мужчины.
Да нет там особой разницы - Тетя Мотя!
Одно смущает - тётя Мотя считает режим нормальной моделью правового государства.
26.10.2020 15:45
- гость -
Так он не только вождь, но и учитель?!
Зачем тратить деньги на препараты? Один взмах скальпелем и проблема решена
26.10.2020 15:57
- гость -
Можно еще дешевле - газовые камеры (типа сарказм)!
26.10.2020 15:28 - гость -
...Поэтому очевидно, что данную кастрацию будут использовать только против противников режима, или в личных целях!
Как такое Вы можете говорить про существующую власть (режим)
Интересно, в правительстве наверное целый комитет создан, который собирает по миру самые дрянные и не эффективные практики.