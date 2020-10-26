В Алтайском крае разработали сухой антисептик для рук

В Алтайском крае разработали уникальный сухой спиртовой антисептик в виде карандаша.

Для этого специалисты производственного объединения "Комбриг" нашли абсолютно новый способ перевода жидкого спирта в твердую пастообразную форму. Его содержание в антисептических карандашах превышает 80%, чего гарантированно хватает для защиты от всех известных бактерий и вирусов.

Для применения достаточно нанести небольшое количество средства на руки и подобная обработка защитит кожу на несколько часов по принципу перчаток.

По словам главы предприятия Виталия Попова, основу антисептика разработали в Алтайском крае еще несколько лет назад и планировали ее поставлять для военных. Однако с начала пандемии коронавируса предприятие провело дополнительные исследования и преобразовало состав специально для борьбы с распространением COVID-19.

На данный момент идет отладка производства и с начала 2021 года предприятие планирует начать полномасштабный выпуск нового продукта, пишет пресс-служба Минпромэнерго Алтайского края.