Россия поставила новый рекорд по суточному приросту больных COVID-19

За минувшие сутки в России выявили 17 347 новых случаев заболевания коронавирусом – это новый рекорд с начала эпидемии в стране. Общее число инфицированных достигло 1 531 224, сообщает федеральный оперштаб по мониторингу ситуации с COVID-19.
Первое место по суточному приросту по прежнему удерживает Москва (+5224), второе – Санкт-Петербург (+715), третье – Московская область (+499). Алтайский край, в котором за минувшие подтвердили 210 инфицированных, на 13-м месте по стране.
С выздоровлением из больниц выписали еще 7574 человека, всего вылечились 1 146 096 пациентов. С подтвержденным коронавирусом умерли еще 219 больных, всего за время пандемии зарегистрировано 26 269 летальных случаев.
Комментарии
Где вакцина.
Сказали же уже 20к будет
26.10.2020 15:12
- гость -
В отчетах чиновников!
Да нет там особой разницы...
и 20 заражений в Китае, в миллиардной стране.
Чёт я думаю, что эту цифру можно смело на 20 умножить походу.
26.10.2020 15:55
месный
Думать это не ваше. Абориген вам не раз это уже сказывал- смиритесь наконец то вы.