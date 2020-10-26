Россия поставила новый рекорд по суточному приросту больных COVID-19

За минувшие сутки в России выявили 17 347 новых случаев заболевания коронавирусом – это новый рекорд с начала эпидемии в стране. Общее число инфицированных достигло 1 531 224, сообщает федеральный оперштаб по мониторингу ситуации с COVID-19.

Первое место по суточному приросту по прежнему удерживает Москва (+5224), второе – Санкт-Петербург (+715), третье – Московская область (+499). Алтайский край, в котором за минувшие подтвердили 210 инфицированных, на 13-м месте по стране.

С выздоровлением из больниц выписали еще 7574 человека, всего вылечились 1 146 096 пациентов. С подтвержденным коронавирусом умерли еще 219 больных, всего за время пандемии зарегистрировано 26 269 летальных случаев.