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Эксперты рассказали, какие автомобили нужно прогревать перед движением

, ИА "Амител"
Особое внимание стоит уделить раритетным машинам
Фото: pxhere.com

Фото: pxhere.com

Эксперты "Российской газеты" рассказали о том, какие автомобили нужно прогревать перед движением и как правильно это делать. 

Так, по словам специалистов, более длительного прогрева зимой требуют турбированные двигатели. Такие моторы всегда работают на пределе, поэтому до начала движения им нужно создать комфортные условия.

Также более длительный прогрев зимой требуется старым моторным агрегатам, которые устанавливались с 70-х до 90-х годов. Особого внимания требуют двигатели раритетных машин. Их советуют прогревать по 15-20 минут. 

Чтобы прогреть современный мотор, нужно дать ему поработать минуту, чтобы прогнать масло. Движение можно начинать после падения оборотов. 

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

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