Искусство на высоте. Лучшие аэрофотографии года

Фото: aerialphotoawards.com

Фотографии с высоты птичьего полета всегда завораживают. Ракурс, часто недоступный человеческому глазу, представляет многие пейзажи в невероятном свете. Таким снимкам и посвящен конкурс Aerial Photography Awards. Свои работы, сделанные с помощью дронов, воздушных змеев, воздушных шаров или с самолетов и вертолетов, на суд жюри прислали фотографы из 65 стран, из которых выделяется больше всего Бельгия (ее жители стали победителями в 10 номинациях), Россия (9 победителей) и Великобритания (8 победителей).

Фотографом и автором снимка года стал Себастьян Надь из Бельгии. Его работы заняли первые места в нескольких категориях. Эти и другие снимки победителей смотрите в нашей фотоленте.