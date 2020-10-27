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Умный автомобиль. Какие возможности дает система "Яндекс.Авто" в Mitsubishi Outlander

, ИА "Амител"
Музыка под настроение, заправка без очередей, звонки без телефона и другие преимущества современного авто

Проверенный двигатель, просторный и комфортный салон, простота и надежность управления, высокий клиренс – все это характеристики обновленного Mitsubishi Outlander. Но есть у этой модели одна особенная комплектация – с системой "Яндекс.Авто". Действительно ли она дает водителю много новых преимуществ и как экономит время, лично проверил радиоведущий FM-Продакшн Максим Конаков. Возможность провести тест-драйв предоставил Автоцентр АНТ, единственный официальный дилер Mitsubishi Motors в Алтайском крае.

С музыкой по жизни

Современный городской автомобиль давно перестал быть просто транспортным средством для доставки из пункта А в пункт Б. Сегодня хочется ехать не только быстро, безопасно и комфортно (это мы о Mitsubishi Outlander), но и с хорошей музыкой, не отвлекаясь от дороги на поиск любимой песни по радио.

Первым делом, сев в автомобиль, подключаем свой телефон к мультимедиа (через Bluetooth, USB или кабель AUX). Звонки и контакты будут отображаться на экране, разговаривать можно без девайса в руках и не отвлекаясь от дороги.

Слушайте музыку со своего смартфона (переключать вручную не придется, с этим поможет Алиса) или в "Яндекс.Музыке", которую вы получите в бесплатное пользование на полгода при регистрации в "Яндекс.Авто". Тут можно собирать любимые треки, а искусственный интеллект сделает подборку под ваш вкус. Здесь же есть и множество классных подкастов.

Хочется полистать радио – в систему встроен FM-тюнер. Собрали свою подборку на флешку – ее также можно воспроизвести через удобный интерфейс и голосовое управление.

Удобный навигатор и заправка без очередей

Не нужно тратить время и на поиск проезда. В системе "Яндекс.Авто", которая уже установлена в Outlander, есть хороший и простой навигатор. Все, что нужно, это обратиться к Алисе, и она сама построит маршрут до нужного адреса, покажет место для парковки или, например, найдет ближайший магазин продуктов. Маршрут будет отображаться на экране с подсказками о ближайших поворотах, которые система продублирует голосом. 

Приложение "Яндекс.Навигатор" дает еще одно преимущество – заправка без личной оплаты. Система покажет вам список АЗС, где это работает ("Роснефть", "Шелл",  "Лукойл", "Газойл", "Татнефть" и другие), и построит маршрут до ближайшей. Приезжаете, через приложение выбираете нужную колонку, оплачиваете выбранное топливо, заправляетесь сами или с помощью заправщика и уезжаете, не тратя время на очереди на кассе. В сервисе нет никаких комиссий на топливо.

Возможность менять настройки авто

"Яндекс.Авто" позволяет регулировать некоторые параметры. Например, через систему можно настроить время работы фар после блокировки автомобиля, чтобы не пришлось добираться до своего подъезда или дома по темноте. Фары погаснут через минуту, две, три или как зададите. Так что за аккумулятор можно не переживать. Настраивается и время работы света в салоне при заглушенном двигателе, если вы не планируете покидать авто какое-то время.

Регулируется интервал движения дворников, работа омывателя, климат-контроля, зеркала или отображение информации и истории о расходе топлива. Можно изменить и некоторые параметры сигнализации. Например, мигание поворотников при включении блокировки или время ожидания повторной разблокировки.

И кое-что особенное для зимы 

Этот блок мы посвятим разработанной японскими инженерами системе полного привода S-AWC. Она позволяет сохранить контроль над автомобилем в любой ситуации. Даже там, где другая полноприводная машина уже рискует улететь с трассы.

S-AWC собирает данные о крутящем моменте двигателя, степени нажатия педали акселератора, скорости вращения каждого колеса и угла поворота рулевого колеса. Также она анализирует, как едет автомобиль – разгоняется или тормозит, движется по прямой или проходит повороты. Все это для того, чтобы в нужный момент помочь водителю выбраться из опасного заноса или удержать машину на необходимой траектории.

Проверьте все возможности обновленного Mitsubishi Outlander с системой "Яндекс.Авто". Пройти тест-драйв и купить этот или другие автомобили Mitsubishi Motors в Барнауле можно у единственного официального дилера – Автоцентра АНТ на Павловском тракте, 251д (рядом с ТРЦ "Европа"). Сейчас и до конца октября действует выгода до 260 000 рублей на Mitsubishi Outlander в наличии. Подробности по телефону 8 (3852) 29-00-29.

Адрес: г. Барнаул, Павловский тракт, 251д (рядом с ТРЦ "Европа")
Режим работы: пн-пт – с 8:00 до 19:00, сб-вс – с 9:00 до 14:00
Телефон: +7 (3852) 29-00-29
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*Организатор акции: ООО "АНТ ХОЛДИНГ". Предложение действует с 01.10.2020 по 30.10.2020 г. Не является офертой. Скидка до 260 000 руб. по специальному предложению trade-in предоставляется в случае сдачи вашего автомобиля в зачет стоимости нового. Точный размер скидки определяется по конкретному автомобилю и условиям покупки. Подробности у продавцов-консультантов дилерского центра Мitsubishi Мotors.

На правах рекламы
Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

27.10.2020 10:11
- гость -

Современные авто - одноразовая весч!
Не успел избавиться до окончания первого года эксплуатации, готовимся тратить приличную сумму денег.

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