Сибирячка утопила двухлетнюю дочь в ванной, чтобы снять с нее "проклятье"

В квартире в центре Новосибирска обнаружили тело двухлетней девочки. Под подозрение попала мать ребенка, пишет "Тайга. Инфо".

Тело нашли в элитном жилом комплексе Montblanc Residence. По данным СМИ, женщина страдала от психического расстройства. Она рассказывала о том, что слышала голоса и считала, что дочери по наследству "передался ее дар или проклятье". Супруг женщины хотел обратиться за помощью в медцентр, но когда он вышел из квартиры, женщина взяла ребенка и ушла в ванную.

"По данным следствия, 23 октября 2020 года в утреннее время обвиняемая, находясь у себя в квартире, расположенной в Железнодорожном районе Новосибирска, совершила убийство своей малолетней дочери 2018 года рождения путем утопления в ванной", – рассказали в СК.