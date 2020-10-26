Мокрый снег и штормовой ветер придут в Алтайский край

27 и 28 октября в Алтайском крае ожидаются осадки в виде дождя, мокрого снега, местами возможны сильные осадки. Также в регионе прогнозируют штормовой ветер, порывы которого могут достигать 23 метров в секунду.

"Во время неблагоприятных погодных явлений возрастает риск обрыва линий связи и электропередачи, нарушений в работе транспорта, обрушения слабо укрепленных конструкций, рекламных щитов, увеличивается количество дорожно-транспортных происшествий", – рассказали в ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Дороги покроет сильная гололедица. В связи с этим водителей просят быть внимательными и аккуратными. По возможности стоит отказаться от поездок на личном транспорте.