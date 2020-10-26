Еще один участок региональной трассы отремонтировали в Алтайском крае

Ремонт участка трассы Бийск – Карабинка – граница Республики Алтай завершили в Алтайском крае. Работы выполняли в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

Юго-Восточное ДСУ начало работы еще в 2019 году. Дорожники приступили к обновлению 10 километров полотна.

"Были устранены деформации и повреждения покрытия и земляного полотна, выполнена планировка присыпных обочин. Также строители установили железобетонную водопропускную трубу и срезали существующее покрытие", – пишет официальный сайт Алтайского края.

На участке использовали метод холодного ресайклинга, что гарантирует прочное и однородное состояние, подчеркивают специалисты.