"Яндекс" передал властям данные тысяч пользователей

Яндекс впервые опубликовал отчет о том, сколько пользовательских данных россиян выдано по запросу государственных органов. Всю информацию разместили в официальном блоге.

Согласно отчету, с января по июнь 2020 года в "Яндекс поступило" 15 376 запросов, из которых 12,9 тысяч были выполнены. Большинство из них касались данных с сервисов "Паспорт" и "Почта". На их долю пришлось 8 867 запросов.

Чуть реже государственные органы запрашивают данные сервиса "Такси". За первые шесть месяцев компания получила 5 280 запросов. 1 167 из них были отклонены, остальные запросы госорганов по сервису в "Яндексе" выполнили.