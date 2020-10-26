Депутат Госдумы предложил казнить педофилов

Заместитель руководителя партии "Справедливая Россия" Олег Нилов заявил, что педофилов нужно казнить. Об этом он рассказал в беседе с каналом "360".
"Лечить раковые такие болячки какими-то химическими препаратиками не годится. Не будет толку", – сказал депутат.
Так он прокомментировал законопроект о химической кастрации педофилов, о подготовке которого рассказал член комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный. Он напомнил, что чаще всего преступления против половой неприкосновенности детей совершают рецидивисты.
По мнению Нилова, высшая мера наказания гарантирует, что "звери" никогда не окажутся среди людей.
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