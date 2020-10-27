Юная миллиардерша из семейства Кардашьян Кайли Дженнер надела леопардовое боди, чтобы прорекламировать свою линию одежды. Меньше чем за сутки пост набрал 3,9 млн лайков.

Дженнер имеет несколько собственных бизнесов. В частности, производство косметики и одежды. В своем профиле она часто рекламирует продукцию этих компаний, но каждый рекламный пост принимается подписчиками очень тепло.

Ранее 21-летняя Кайли Дженнер из знаменитого семейства Кардашьян стала самой молодой миллиардершей в мире. Как подчеркивает журнал Forbes, состояние Дженнер не получено в наследство, а заработано самостоятельно благодаря косметическому бренду Kylie Cosmetics.