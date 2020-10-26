На крупных заводах Белоруссии начались забастовки, к которым ранее призывала кандидат в президенты Светлана Тихановская.

Шествие рабочих началось на заводе по производству холодильников "Атлант" и МТЗ. Забастовку устроили инженеры "Белкоммунмаша". Также Tut.by сообщает об остановке основных цехов МЭЗ и кузнечного цеха Минского автомобильного завода. Работники "Гродно Азота" собираются на территории предприятия.

Напомним, что 25 октября истек срок ультиматума, который лидер оппозиции Светлана Тихановская выдвинула президенту Белоруссии Александру Лукашенко. Оппозиционер требовала отставки, прекращения насилия на улицах и освобождения политзаключенных.

В последний день срока выполнения требований по всей Белоруссии прошли масштабные акции протеста. На маршах против протестующих применяли спецсредства, включая резиновые пули и светошумовые гранаты. В Сети распространилось видео, как ОМОН врывается в одну из квартир и избивает участников марша.

В связи с невыполнением требований Тихановская объявила с 26 октября общенациональную забастовку.