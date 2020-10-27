Председатель исполнительного комитета Союза педиатров России Лейла Намазова-Баранова заявила об угрозе низкой фертильности у мальчиков, которые перенесли коронавирус.

По словам врача, об этом говорят результаты обследований детей, перенесших инфекцию.

"Вместе с урологами мы привлекаем внимание к тому, что на самом деле у мальчиков после перенесенной коронавирусной инфекции происходит серьезное изменение сперматогенеза. Это нам в будущем грозит опять проблемами с низкой фертильностью следующих поколений", – цитирует Намазову-Баранову РИА Новости.

При этом нет разницы, в какой форме ребенок перенес COVID-19. Кроме того, у малышей наблюдается снижение на 30% когнитивных функций даже после бессимптомного течения.