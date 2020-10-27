Председатель исполнительного комитета Союза педиатров России Лейла Намазова-Баранова заявила об угрозе низкой фертильности у мальчиков, которые перенесли коронавирус.
По словам врача, об этом говорят результаты обследований детей, перенесших инфекцию.
"Вместе с урологами мы привлекаем внимание к тому, что на самом деле у мальчиков после перенесенной коронавирусной инфекции происходит серьезное изменение сперматогенеза. Это нам в будущем грозит опять проблемами с низкой фертильностью следующих поколений", – цитирует Намазову-Баранову РИА Новости.
При этом нет разницы, в какой форме ребенок перенес COVID-19. Кроме того, у малышей наблюдается снижение на 30% когнитивных функций даже после бессимптомного течения.
Комментарии
Если вспомнить исследование китайцев, то там проблемы будут и у взрослых мужчин.
Пресловутая болезнь свинка у детей при осложнениях качественно гарантировала фертильность у будущих мужчин. Природа делает свой выбор в пользу здоровых с сильным иммунитетом,отсекая бесперспективных , как бы кощунственно это не звучало.
По заявлениям врачей, люди с сильным иммунитетом часто болеют ковидом гораздо тяжелее.
Легко переносят ковид люди со средним иммунитетом, но период выздоровления у них может длиться дольше.
По заявлениям врачей, люди с сильным иммунитетом часто болеют ковидом гораздо тяжелее.
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Но при этом приобретённый иммунитет на болезнь ( антитела) у них - более стойкий, а смертность от болезни не выше тех, у кого иммунитет - средний. Это тоже говорят врачи.
Главврач 71-й московской клинической больницы Александр Мясников, возглавляющий Информационный центр по коронавирусу, призвал не паниковать и не искать в каждом «чихе» коронавирус. Об этом он заявил в стриме «Соловьев Live».
Врач полагает, что рано или поздно инфекция возьмет свое, поскольку будет оставаться с нами долгий период времени. «Мы все переболеем. Кому положено умереть — все равно умрут», — отметил Мясников.
При этом Мясников пояснил, почему не пойдет прививаться от COVID-19: «Непроверенная вакцина. Я лучше пойду, заражусь коронавирусом, и у меня шансы умереть — 4%».
качественно, грит, гарантировала фертильность
больше свинки, грит, больше фертильность
у некоторых, грит, фертильность до 25 см доходила, ага
27.10.2020 08:33
CALIBR
Мясников явно поторопился с высказыванием.
Западные врачи, проверяя старые анализы крови, установили, что у части населения от 9 до 50 % в разных странах есть иммунитет к коронавирусу. Предполагают, что он может быть как врожденным, так и образоваться в результате перенесенных ранее коронавирусных инфекций.
Про увеличение фертильности от свинки ты вообще загнул. Тут Мясниковых не надо. )))
Про увеличение фертильности от свинки ты вообще загнул.
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Разгинай. )
Свинка(Паротит) считается детской болезнью. Само протекание болезни не опасно. Опасность представляют последствия осложнений, которые могут проявиться наступить от несвоевременного и не правильного лечения. Вовремя не замеченный отек яичек, может впоследствии спровоцировать бесплодие. Потому что при отеке происходит травмированние тканей и малых кровоснабжающих сосудов. Система репродукции станет работать неправильно. Остановится или снизится выработка организмом сперматозоидов. Аутоиммунная система из-за поражения вирусом начинает отторгать вырабатываемые организмом сперматозоиды. Что приводит к бесплодию.
Опасность представляет не сам вирус паротита, а его последствия. Воспаление яичек может спровоцировать орхит, самое распространенное осложнение у мужчин. При отеке есть большой риск повреждения тканей и сосудов, что может вызвать тромбоз и нарушение кровоснабжения. Бесплодие в 20% случаев, проявляется после тяжелой формы свинки, перенесенной в детстве. Вовремя проведенное лечение снизит угрозу получить бесплодие в будущем. (с)
27.10.2020 08:58
CALIBR
А ты в курсе, что такое фертильность? ))
Возможно, со временем все восстановится? У переболевшего человека все органы какое то время ослаблены.