Глава ЛДПР Владимир Жириновский предложил оставить в России только две партии – ЛДПР и "Кремлевскую". Именно в таком случае в стране будет порядок, сообщает РИА Новости.
"Я понимаю, коммунистам уже пора уходить вообще, "Справедливой России" тоже. Оставьте две партии: кремлевскую, под любым названием, и ЛДПР – будет порядок. Если будет шесть-семь партий, будет бардак в стране", – сказал политик, отметив, что многопартийность "засоряет поле".
Ранее Жириновский предложил лишить диплома врача телеведущего Александра Мясникова. По мнению парламентария, высказывания доктора о том, что в текущей эпидобстановке закрывать границы не нужно, для медика недопустимы.
Комментарии
Вот и славно, его партию , как раз и надо распускать , дублирует едро по всем пунктам.
Клоун
ЛДПР можно и упразднить, ибо это калька ЕДРа. У нас и так есть только 2 партии КПРФ и ЕДРО с сателлитами.
Было 60 партий. Теперь больше. Подумаешь проблема. Прокормим.
Еще не открыв статью, угадал что он хочет оставить.
Они все кремлевские, все, кто в Думе сидит. А кто не сидит - клубы по интересам
шел бы лучше в баню, мальчиков своих парить, старый гей
Согласен с Жириновским. Оставить КПРФ и РКРП.
Оказывается бардак в стране из-за количества партий, а я то думал потому что в думе бездари сидят! А оно то вон в чем дело...
Предложение хорошее, но надо две партии "Единая Россия" и партия Навального.
Одни за скрепы и державность, другие за демократию, открытость и прогресс. Вот это интересная конкуренция была бы. Типа как республиканцы и демократы в США
27.10.2020 11:58
- гость -
Вот интересную тенденцию заметил. Пока человек не у власти - обещает трудиться на благо народа, умные речи говорит, но как только прорвался во власть, сразу меняется и уже плевать на все обещания и на народ давший в руки ему эту власть!
Этим старым клоунам, вылезшим на поверхность из мутной воды второй половины 80-х - начале 90-х, ВСЕМ давно на свалку истории пора. Засиделись, хватит.