Глава ЛДПР Владимир Жириновский предложил оставить в России только две партии – ЛДПР и "Кремлевскую". Именно в таком случае в стране будет порядок, сообщает РИА Новости.

"Я понимаю, коммунистам уже пора уходить вообще, "Справедливой России" тоже. Оставьте две партии: кремлевскую, под любым названием, и ЛДПР – будет порядок. Если будет шесть-семь партий, будет бардак в стране", – сказал политик, отметив, что многопартийность "засоряет поле".

Ранее Жириновский предложил лишить диплома врача телеведущего Александра Мясникова. По мнению парламентария, высказывания доктора о том, что в текущей эпидобстановке закрывать границы не нужно, для медика недопустимы.