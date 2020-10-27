Более 31 тысячи человек перешли на электронную трудовую книжку в Алтайском крае

Уже более 31 тысячи жителей Алтайского края выбрали электронную трудовую книжку вместо бумажной, сообщает пресс-служба регионального отделения ПФР.

Как отмечается, в ведомстве провели прямую линию, а на вопросы о преимуществах такого формата документа отвечал начальник организации персонифицированного учета Вадим Застрожнов.

"Во-первых, это удобный и быстрый доступ работников к информации о трудовой деятельности через личный кабинет на сайте Пенсионного фонда РФ или на сайте портала государственных услуг. Во-вторых, минимизация ошибочных, неточных и недостоверных сведений о трудовой деятельности. Следующий момент, дополнительные возможности дистанционного трудоустройства; дистанционное оформление пенсий по данным лицевого счета без дополнительного документального подтверждения; использование данных электронной трудовой книжки для получения государственных услуг. И, наконец, высокий уровень безопасности и сохранности данных", – сказал он.

Напомним, что переход на цифровой формат хранения сведений о трудовой деятельности стартовал в России 1 января 2020 года. Сотрудник имеет право сохранить бумажную трудовую книжку, а для перехода на новую систему необходимо подать письменное заявление работодателю до конца года.

Выбрать вариант документа не смогут те россияне, которые впервые устроятся на работу с 2021 года. Их сведения изначально будут вносить только в электронном виде.