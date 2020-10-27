Жительница Алтайского края лишилась 10 тысяч рублей при попытке сдать жилье в аренду

41-летняя жительница Бийска разместила в интернете объявление о сдаче квартиры в аренду и попалась на уловку мошенников.
Установлено, что женщине позвонила незнакомка с номера, зарегистрированного в Свердловской области. Она сообщила, что намерена снять жилье, и скинула бийчанке ссылку, перейдя по которой нужно было ввести данные банковской карты для оплаты аренды. Когда потерпевшая заполнила все поля, с ее счета списали почти 10 тысяч рублей.
Правоохранители возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество", сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю.
Ранее пенсионерка из Барнаула лишилась 600 тысяч рублей, рассчитывая получить компенсацию за мошенничество.
Комментарии
Развод старый, как мир.
Они почти по каждому объявлению такие ссылки присылают.
Это уже часть регистрации на авито.
P.S. У самого авито чётко про этих мошенников написано и всё-равно попадаются.
Пусть скажет "спасибо", что урок дороже не обошёлся.