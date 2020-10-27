Жительница Алтайского края лишилась 10 тысяч рублей при попытке сдать жилье в аренду

41-летняя жительница Бийска разместила в интернете объявление о сдаче квартиры в аренду и попалась на уловку мошенников.

Установлено, что женщине позвонила незнакомка с номера, зарегистрированного в Свердловской области. Она сообщила, что намерена снять жилье, и скинула бийчанке ссылку, перейдя по которой нужно было ввести данные банковской карты для оплаты аренды. Когда потерпевшая заполнила все поля, с ее счета списали почти 10 тысяч рублей.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество", сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю.

Ранее пенсионерка из Барнаула лишилась 600 тысяч рублей, рассчитывая получить компенсацию за мошенничество.