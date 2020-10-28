Пугающие и злободневные украшения на Хэллоуин-2020

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Хэллоуин – праздник, отмечаемый 31 октября в канун Дня всех святых. Считается, что это единственный день в году, когда на землю возвращаются духи умерших людей. Особую популярность он приобрел в Америке и Западной Европе, откуда и началась история праздника. По прошествии времени Хэллоуин оброс всевозможными мифами, символами и традициями, которые в каждой стране свои. Но общим является то, что люди в этот день наряжаются в костюмы, устраивают тематические вечеринки и, конечно, украшают дома и магазины.

Готовиться начинают уже в сентябре, а наряжают дом уже в начале октября, устрашая соседей и мимо проходящих людей целый месяц. Используют чаще всего загробную тематику или то, что наводит ужас. И, кажется, в этом году с новыми идеями для Хэллоуина ни у кого проблем не возникло.