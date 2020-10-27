Алтайским водителям советуют сменить резину и быть осторожными

ГИБДД Алтайского края предупреждает водителей об ухудшении погодных условиях и связанной с этим необходимостью сменить резину на зимнюю.
В частности, синоптики прогнозируют осадки и гололедные явления, следовательно, на дорогах местами появится ледяная корка.
Автолюбителей призывают быть предельно внимательными и осторожными, избегать резких маневров и соблюдать ПДД, в особенности скоростной режим и безопасную дистанцию между автомобилями.
Пешеходов информируют о том, что с каждым днем темнеет все раньше, поэтому необходимо носить одежду со светоотражающими элементами, позволяющую участникам дорожного движения в темноте вовремя заметить людей.
При пересечении проезжей части следует обязательно убедиться, что водитель видит пешехода и пропускает его.
Комментарии
Ув ГИБДД, а когда уже будут штрафовать так называемых пешеходов-нидзя? Есть же закон про светоотражающие?? Реально пешики думают, что они бессмертные.... только когда собьешь визжат как (....))