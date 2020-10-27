Диетолог рассказала, в каких случаях прогулка бывает полезнее спорта

Наибольший эффект от прогулки человек получит сразу после приема пищи. Именно в этом время жир сжигается наиболее активно, заявила диетолог Елена Соломатина.
"Нельзя сидеть после еды, нужно обязательно выйти на улицу и постараться полученную энергию сжечь. Также хорошо выветривается алкоголь. Это все происходит, поскольку от движения ускоряются обменные процессы, ускоряется кровообращение в организме, стимулируется выработка многих ферментов, еда переваривается быстрее и не так активно откладывается в жир", – цитирует эксперта сайт радиостанции Sputnik.
Соломатина добавила, что прогулка после плотной трапезы не должна перерастать в тяжелые занятия спортом – достаточно пройтись в обычном темпе. Кроме того, лучше всего есть нормальную пищу и в умеренных количествах. При таком условии прогулка всегда будет полезна, подчеркнула специалист.
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Комментарии
Наибольший эффект от прогулки человек получит сразу после приема пищи.
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Вот только одна проблема на какие шиши принимать пищу? Аптека, выгребла все российские ассигнации., а до пенсии еще две недели.
Мы-млекопитающие, ни одно млекопитающее после еды не бежит куда-то, задрав хвост
13.03 ты зачем живёшь вообще? Иди и повесься лучше, чем ныть не в тему