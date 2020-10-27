Диетолог рассказала, в каких случаях прогулка бывает полезнее спорта

Наибольший эффект от прогулки человек получит сразу после приема пищи. Именно в этом время жир сжигается наиболее активно, заявила диетолог Елена Соломатина.

"Нельзя сидеть после еды, нужно обязательно выйти на улицу и постараться полученную энергию сжечь. Также хорошо выветривается алкоголь. Это все происходит, поскольку от движения ускоряются обменные процессы, ускоряется кровообращение в организме, стимулируется выработка многих ферментов, еда переваривается быстрее и не так активно откладывается в жир", – цитирует эксперта сайт радиостанции Sputnik.

Соломатина добавила, что прогулка после плотной трапезы не должна перерастать в тяжелые занятия спортом – достаточно пройтись в обычном темпе. Кроме того, лучше всего есть нормальную пищу и в умеренных количествах. При таком условии прогулка всегда будет полезна, подчеркнула специалист.

Ранее Елена Соломатина раскрыла главную опасность смузи. Оказалось, что любимый сторонниками ЗОЖ напиток не так уж полезен.