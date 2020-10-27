В АлтГУ пройдет международный форум молодых ученых-тюркологов

В АлтГУ 29-30 октября 2020 года пройдет онлайн-форум "Россия и тюркский мир: взгляд молодежи стран Большого Алтая". Его организует опорный вуз совместно с научно-образовательным центром алтаистики и тюркологии "Большой Алтай" при поддержке Ассоциации азиатских университетов.

Мероприятие соберет экспертов и участников четырех государств: Российской Федерации, Республики Казахстан, Киргизской Республики, Турецкой Республики. Молодые ученые-тюркологи не только представят свои исследования, но и найдут единомышленников, станут частью международного тюркологического сообщества.

Форум включает в себя комплекс научно-образовательных мероприятий. Так, в первый день работы для молодых ученых прочитают цикл лекций по актуальным проблемам тюркологии. Экспертами выступят ведущие тюркологи России и стран Центральной Азии.

Во второй день форума пройдут научные сессии молодых тюркологов. Всего на Форум подано более 40 заявок от молодых ученых, представляющих образовательные организации России и государств Центральной Азии. Доклады презентуют в рамках трех сессий: "Археология и история тюркской общности в России и государствах Центральной Азии", "Традиционная культура тюркских народов", "Тюркский мир в XXI в". На форуме также представят сборник трудов молодых ученых-тюркологов.

Итогами форума станут принятие резолюции по итогам форума и положения о Международной школе молодых ученых – тюркологов, алтаистов и монголоведов. Также на базе Научно-образовательного центра алтаистики и тюркологии "Большой Алтай" создадут постоянную научную площадку для передачи опыта, обучения, воспитания молодого научного сообщества и утвердят план работы Международной школы молодых ученых в 2021 году.