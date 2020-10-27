Барнаульцы пожаловались на проблемы с парковкой во дворах

Жители Барнаула выразили обеспокоенность проблемами с парковкой автомобилей, которые возникают у жильцов многоэтажек на улице Взлетной, начиная от дома № 105.

Призыв к властям рассмотреть вопрос с созданием "карманов" для парковки транспорта разместили в паблике Barnaul 22 в социальной сети "ВКонтакте".

"Мало того, что карманы под парковку не сделали, а засадили все газоном, так еще и знак установили, что парковка запрещена, – пожаловалась местная жительница. – Парковочных мест катастрофически не хватает".

Ранее amic.ru писал, что барнаульцы пожаловались на огромные пробки прямо у въезда во двор дома № 115 на улице Взлетной.

По словам жильцов близлежащих домов, в часы пик можно простоять у двора около часа, прежде чем удастся заехать и припарковать автомобиль.