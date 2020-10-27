Вторник, 27 Октябрь, 14:24

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 76,44
€ 90,45
15°


1531224 +0
Обь
98см -40

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Полезный город"Освобожденные убийцы"Коронавирус на Алтае
Новости

Барнаульцы пожаловались на проблемы с парковкой во дворах

, ИА "Амител"
Местных жителей возмутила нехватка мест для машин на улице Взлетной
Фото: Анастасия Никотина / vk.com/barneos22

Фото: Анастасия Никотина / vk.com/barneos22

Жители Барнаула выразили обеспокоенность проблемами с парковкой автомобилей, которые возникают у жильцов многоэтажек на улице Взлетной, начиная от дома № 105.

Призыв к властям рассмотреть вопрос с созданием "карманов" для парковки транспорта разместили в паблике Barnaul 22 в социальной сети "ВКонтакте".

"Мало того, что карманы под парковку не сделали, а засадили все газоном, так еще и знак установили, что парковка запрещена, – пожаловалась местная жительница. – Парковочных мест катастрофически не хватает".

Ранее amic.ru писал, что барнаульцы пожаловались на огромные пробки прямо у въезда во двор дома № 115 на улице Взлетной.

По словам жильцов близлежащих домов, в часы пик можно простоять у двора около часа, прежде чем удастся заехать и припарковать автомобиль.

Материалы по теме

 

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

27.10.2020 13:12
- гость -

На краю жизни, да ещё и без возможности поставить авто - отстой жизни. А ещё и два часа в день на дорогу. ?????

27.10.2020 13:12
- гость -

Покупай гараж. Хватит уже корытами своими дворы заставлять.

27.10.2020 13:16
- гость -

Застройщики не строят гаражи и подземные паркинги, потому что наш нищебродский народ их не покупает. А народ жалуется что машину девать некуда. Для начала начните строить малоэтажные дома. Запретите парковаться во дворе. Это неудачное место для парковки. Прогрев машины - это выхлопные газы.

27.10.2020 13:18
- гость -

Царские опы должны непосредственно прям к подьезду на своем ведре подьезжать. Не дай бог целлюлита поубавится если метров за 200 от машины до дому придется идти

27.10.2020 13:19
деревенский

Автомобилистам не хватает парковок.
Семьям с детьми не хватает детских площадок.
Собаководам не хватает площадок для выгула.
Спорстменам не хватает спортивных площадок.
Пенсионерам не хватает тишины и лавочек у подъезда.
Овцеводам не хватает площадей для выпаса.
Совершенно понятно, что всем сразу не угодишь.
Может надо было думать до того, как квартиру брать?

27.10.2020 13:24
- гость -

Автомобилистам не хватает парковок.
Семьям с детьми не хватает детских площадок.
Собаководам не хватает площадок для выгула.
Спорстменам не хватает спортивных площадок.
Пенсионерам не хватает тишины и лавочек у подъезда.
Овцеводам не хватает площадей для выпаса.

А все потому что мы живем в ОЧЕНЬ ОГРОМНОЙ стране, в любой маленькой стране влазит все, а почему? а все потому что ТАМ думают о народе.

например в Ал. край влезет 157 000 Ватикана

27.10.2020 13:26
- гость -

мы потеряли аборигена, как бы не пал в бою наш боец.

27.10.2020 13:31
Автолюбитель

В Барнаульской городской думе об этой проблеме не знают! Как узнают, сразу же напишут городской закон, что при проектировании благоустройства территории вокруг нового дома предусмотреть достаточное количество парковочных мест (к примеру-на каждую квартиру одно место)!

27.10.2020 13:32
- гость -

ну не надо было там квартиру покупать

27.10.2020 13:32
котовод

Покупай гараж. Хватит уже корытами своими дворы заставлять.

вы по моему дЭбил. авто можно купить за 200 000 (а есть и дешевле). гараж в том районе стоит наверно 500 000. Я так понимаю там район не сборище алигархов. Люди берут машину чтобы на работу ездить и т.п. может у них нет денег на гараж. А ездить нужно.
ну нет возможности и дома карманы сделать - сделайте в 200м от дома. Видимо и в 200м тоже нет места для парковок (это ненаистику целлюлита)

27.10.2020 13:37
- гость -

@котовод в нашем удивительном городе есть общественный транспорт. А если у тебя хватает 100 тыщ в год на расходники тратит, то и на гараж накопишь. А квартира вообще больше ляма стоит и никого это не останавливает от покупки.

27.10.2020 13:38
- гость -

дЭбил - это тот, кто покупал машину и не подумал, куда ее ставить.

27.10.2020 13:40
- гость -

не надо было там

а где то что то лучше? кроме дорогих загородных домов

27.10.2020 13:41
- гость -

"а засадили все газоном, так еще и знак установили, что парковка запрещена"
Ах ты ж. Газоны ее не устраивают.
Чеши в Африку и там гадь под себя и около себя.


У нас во дворе есть парковка, но я принципиально не паркуюсь во дворе, хотя возможность была "захватить место". Пройти сотню метров (да же меньше) - не проблема.
Максимум, могу подъехать к подъезду для посадки пассажиров.

27.10.2020 13:43
котовод

то то везде пишут чтобы реже пользовались общественным транспортом...
думаю что не только в Барнауле но и в целом по стране гаражи есть у 20% автовладельцев. в основном наверное у пенсионеров которые не использую машину каждый день, и еще с советских времен "кооперативные" на задворках.
в новостройках народ почти весь в ипотеках, а вы им еще предлагаете на гараж копить....

27.10.2020 13:44
- гость -


27.10.2020 13:32
котовод
200 000 стоит ржавое корыто. Машина стоит лимона 1,5.

27.10.2020 13:44
- гость -

@котовод, т.е. ты считаешь, что покупая машину ты решаешь проблему пробок и тебе нравится по часу 2 раза в день стоять в одну сторону и обратно.

27.10.2020 13:45
- гость -

ох уж эти выселки. ох уж эти высельники...

27.10.2020 13:48
- гость -

котоотвод в неадеквате...

27.10.2020 13:48
котовод

Пройти сотню метров (да же меньше) - не проблема.
Максимум, могу подъехать к подъезду для посадки пассажиров.

ну значит там и в 100м нет места... вот о чем речь.
проблемы в проектировании города. я жил ул Попова 93. дом на 1 подъезд 14 этажей 105 квартир. парковка во дворе макс на 10 - 12 машин . Это нормально ? и все . только на самой Попова ставить... а сейчас в каждой квартире по машине. как быть жильцам. И гаражей кстати новых там не было в то время.

27.10.2020 13:53
котовод

отвечу по порядку
я там не живу. поэтому на дорогу трачу минут по 45 в одну сторону.
в своей машине 45 минут лучше чем 45 минут в автобусе или трамвае.
машина у меня не за 200 000 ,
там где я живу с местами более менее если приехать конечно до 20.00 - спасибо Жилищной Инициативе.
просто люди не от хорошей жизни туда забрались - а вы им предагаете всем разом гаражи себе пойти купить. или авто продать. Это вы в не адеквате.

27.10.2020 14:00
- гость -

котовод
"своей машине 45 минут лучше чем 45 минут в автобусе или трамвае"
А у меня негде вертолет ставить.
На вертолете лучше чем на машине, автобусе или трамвае.
Требую вертолетную площадку!!!!

Люди хотят парковку возле подъезда - чтобы выше и в тачку.

Наверняка есть места подальше (в сотне - полторы метров от подъезда), но ведь надо идти, а не охота - зачем я машину покупал в кредит? Чтобы ходить?


Короче требую вертолетную площадку - я сказал. Я даже место знаю хорошее - всякий хлам вроде качель, горок и песочниц убрать и сделать "H".

27.10.2020 14:01
Итальянец

У меня отец даже в советское время, когда машин во дворе не было совсем, не заезжал во двор нашего дома и меня приучил так же поступать. А все эти вопли о возможности парковаться во дворах и нежелании пройти 200-300 метров, от хамства и не воспитанности жителей и гостей города.

27.10.2020 14:01
- гость -


27.10.2020 13:40
- гость -

не надо было там

а где то что то лучше? кроме дорогих загородных домов

есть недорогие загородные дома

27.10.2020 14:01
- гость -

Посмотрите в 2 gis, Взлетная 105 это двор с замечательным большим засаженым газоном двором. В округе в радиусе метров 200 всегда есть место где можно припарковаться. Просто некоторым хотелось бы прям к подьезду подьезжать

27.10.2020 14:05
- гость -

котовод
не ведись на этих местечковых троллей

27.10.2020 14:05
- гость -

В Японии нельзя просто скопить денег и купить машину. Чтобы купить личный автомобиль японцу придется доказать, что он в состоянии будет им пользоваться, не причиняя неудобств окружающим. Поэтому одно из основных требований – наличие личного парковочного места, расположенного в радиусе не более 2-х км от дома. Парковочное место часто арендуют. Стоит это примерно как однокомнатная квартирка в том же районе.

27.10.2020 14:07
- гость -

200 метров можно пройти если у тебя лента с огромной парковкой через дорогу. А в основном в радиусе 200 метров другие дома со своими машинами.

27.10.2020 14:13
- гость -

Посмотрел карту - места для парковки вокруг немерянно. Чего ноют - непонятно...

27.10.2020 14:14
котовод

вы Барнаул с японией сравниваете потому что у нас тоже много японских машин ? или по уровню жизни. сами то понимаете о чем пишете. дома в поле настроили. места вагон. это же не черемушки . кто мешал карманы людям сделать ?? и так они живут даже дальше чем когда аэропорт ДОСААФ был...

27.10.2020 14:16
- гость -

щас им парковки подавай, потом заверещат что до остановок ОТ далеко ходить их детям которые по кружкам и секциям ездят.

27.10.2020 14:19
- гость -

Еще и возле школ парковочных мест нет.

27.10.2020 14:22
Павсекакий

"105 квартир. парковка во дворе макс на 10 - 12 машин...."
----
Э..., а как вы в этот дом попали? Уже с машиной или без? Если с машиной выбирали жильё, то видели, что проблемы с парковкой, если без машины, то покупая авто, думали, где его парковать? Жильё с парковками стоит дороже, если вы сэкономили на жилье, нечего потом возмущаться что вам машину негде ставить. Вы, дворовые парковщики всё дворы забили своими корытами, не пройти и не проехать иногда.

27.10.2020 14:22
гость 22

Бесят умники, которые имеют в семье жоповозку и например Газель, свою припаркует, Газель припаркует, пол двора занял и довольный пошел в подъезд. Есть такой: толи дальнобойщик, то ли вахтовик, займет самое козырное место у подъезда и свалит на месяц-полтора..стоит его корыто в сугробе, ни трактор из за него не может двор почистить, и место занято...Ненавижу таких! Неуважение к людям полнейшее!

27.10.2020 14:23
меcный

27.10.2020 13:32
котовод

А скакого фига твоя машина должна стоять у подъезда потому как у тебя нет денег на гараж? А в результате хрен подъедишь людей посадить/высадить, ну ладно они прогуляются, а если чё погрузить/разгрузить нада?!?!?!

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
Loading...
14:20
"Марию-Ра" оштрафовали на крупную сумму за продажу "просрочки" 0
14:11
В России ввели всеобщий масочный режим и рекомендовали запретить ночные развлечения 2
14:06
В АлтГУ пройдет международный форум молодых ученых-тюркологов 1
13:54
Алтайским водителям советуют сменить резину и быть осторожными 1
13:42
Ксения Собчак заразилась коронавирусом 10
13:30
Жительница Алтайского края лишилась 10 тысяч рублей при попытке сдать жилье в аренду 2
13:16
Ничего не чувствую. Почему пропадает обоняние при коронавирусе и как его вернуть? 16
13:02
Барнаульцы пожаловались на проблемы с парковкой во дворах 35
12:52
144 новых случая COVID-19 выявили в Горном Алтае 0
12:40
Мэрия попросила предприятия Барнаула ввести гибкий график работы 2
12:26
Диетолог рассказала, в каких случаях прогулка бывает полезнее спорта 3
12:14
Дорожники приступили к благоустройству набережной в Барнауле 2
12:01
Алтайским тренерам могут оплачивать ЖКХ, квартплату и разрешить длинный отпуск 0
11:43
Еще 11 зараженных коронавирусом умерли в Алтайском крае 22
11:38
Снова "Город. Слушай!". Второй сезон аудиогида по Барнаулу 6
11:27
"Город. Слушай!". История №22. Федор Достоевский в Барнауле 0
11:15
Компания Fogel провела круглый стол для архитекторов и дизайнеров Барнаула 0
11:03
Глава Барнаула рекомендует родителям не посещать ТЦ вместе с детьми 6
10:51
Пенсионерка из Барнаула лишилась 600 тыс. рублей, желая получить компенсацию 10
10:39
Жириновский предложил оставить в России только две партии 12
10:25
Бездомного задержали по подозрению в убийстве молодой жительницы Бийска 10
10:16
Эксперт объяснил, как выявить прослушку своего телефона 4
10:05
Автобус виновника ДТП с пятью пострадавшими в Барнауле не проходил ТО 14
09:53
В Роспотребнадзоре раскрыли сроки выхода России на плато по COVID-19 5
09:41
Сотрудник УФСИН вынес алтайскую пенсионерку из горящего дома 1
09:29
Путин поручил увеличить размер больничных для родителей детей до семи лет 12
09:17
Выходные в ноябре. Как отдыхаем в 2020 году? 4
09:01
Умный автомобиль. Какие возможности дает система "Яндекс.Авто" в Mitsubishi Outlander 1
08:50
В барнаульском "бунте антимасочников" в трамвае уличили блогершу 124
08:39
Рубцовчанин убил сожительницу из-за отказа идти за спиртным 1
08:27
Искусство на высоте. Лучшие аэрофотографии года 0
08:14
Тысячи больных COVID и пневмонией жителей Алтая начали лечить удаленно по телефону 37
08:02
Шаг в будущее. Как в Барнауле обучают программированию
В Барнауле открыт филиал академии, где с нуля обучают востребованных IT-специалистов
07:50
Кайли Дженнер в леопардовом боди прорекламировала свою линию одежды 0
07:33
Стало известно о серьезных осложнениях после заболевания COVID-19 у детей 16
07:18
Какие дороги отремонтируют в Барнауле в 2021м году и сколько на них потратят денег? 7
07:03
Барнаульский водоканал подготовил водопровод и канализацию к зиме 2
06:48
Врач рассказала о новой пандемии 10
06:32
Питомцы, которые добавили своим хозяевам немного седых волос 0
06:16
Народные приметы. Что сделать 27 октября, чтобы уберечь детей от болезней 1
06:01
Южный ветер и до +16. О погоде в Алтайском крае 27 октября 0
23:48
Такой день. Бывший зампред правительства под домашним арестом и рост безработицы 0
23:27
На крупных заводах Белоруссии начались забастовки 37
23:06
Эксперты рассказали, какие автомобили нужно прогревать перед движением 3
22:42
Соцсети: подозреваемого в убийстве девушки задержали в Бийске 0
22:34
Депутат Госдумы предложил казнить педофилов 6
22:11
"Яндекс" передал властям данные тысяч пользователей 2
21:54
СК заинтересовался проблемой дольщиков дома на проспекте Ленина в Барнауле 1
21:30
Протест антимасочников в барнаульском трамвае закончился в отделении полиции 15
21:07
Два человека погибли после падения с дамбы Новосибирской ГЭС 0

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.