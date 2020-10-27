Барнаульцы пожаловались на проблемы с парковкой во дворах

Жители Барнаула выразили обеспокоенность проблемами с парковкой автомобилей, которые возникают у жильцов многоэтажек на улице Взлетной, начиная от дома № 105.
Призыв к властям рассмотреть вопрос с созданием "карманов" для парковки транспорта разместили в паблике Barnaul 22 в социальной сети "ВКонтакте".
"Мало того, что карманы под парковку не сделали, а засадили все газоном, так еще и знак установили, что парковка запрещена, – пожаловалась местная жительница. – Парковочных мест катастрофически не хватает".
Ранее amic.ru писал, что барнаульцы пожаловались на огромные пробки прямо у въезда во двор дома № 115 на улице Взлетной.
По словам жильцов близлежащих домов, в часы пик можно простоять у двора около часа, прежде чем удастся заехать и припарковать автомобиль.
Комментарии
На краю жизни, да ещё и без возможности поставить авто - отстой жизни. А ещё и два часа в день на дорогу. ?????
Покупай гараж. Хватит уже корытами своими дворы заставлять.
Застройщики не строят гаражи и подземные паркинги, потому что наш нищебродский народ их не покупает. А народ жалуется что машину девать некуда. Для начала начните строить малоэтажные дома. Запретите парковаться во дворе. Это неудачное место для парковки. Прогрев машины - это выхлопные газы.
Царские опы должны непосредственно прям к подьезду на своем ведре подьезжать. Не дай бог целлюлита поубавится если метров за 200 от машины до дому придется идти
Автомобилистам не хватает парковок.
Семьям с детьми не хватает детских площадок.
Собаководам не хватает площадок для выгула.
Спорстменам не хватает спортивных площадок.
Пенсионерам не хватает тишины и лавочек у подъезда.
Овцеводам не хватает площадей для выпаса.
Совершенно понятно, что всем сразу не угодишь.
Может надо было думать до того, как квартиру брать?
Автомобилистам не хватает парковок.
Семьям с детьми не хватает детских площадок.
Собаководам не хватает площадок для выгула.
Спорстменам не хватает спортивных площадок.
Пенсионерам не хватает тишины и лавочек у подъезда.
Овцеводам не хватает площадей для выпаса.
А все потому что мы живем в ОЧЕНЬ ОГРОМНОЙ стране, в любой маленькой стране влазит все, а почему? а все потому что ТАМ думают о народе.
например в Ал. край влезет 157 000 Ватикана
мы потеряли аборигена, как бы не пал в бою наш боец.
В Барнаульской городской думе об этой проблеме не знают! Как узнают, сразу же напишут городской закон, что при проектировании благоустройства территории вокруг нового дома предусмотреть достаточное количество парковочных мест (к примеру-на каждую квартиру одно место)!
ну не надо было там квартиру покупать
Покупай гараж. Хватит уже корытами своими дворы заставлять.
вы по моему дЭбил. авто можно купить за 200 000 (а есть и дешевле). гараж в том районе стоит наверно 500 000. Я так понимаю там район не сборище алигархов. Люди берут машину чтобы на работу ездить и т.п. может у них нет денег на гараж. А ездить нужно.
ну нет возможности и дома карманы сделать - сделайте в 200м от дома. Видимо и в 200м тоже нет места для парковок (это ненаистику целлюлита)
@котовод в нашем удивительном городе есть общественный транспорт. А если у тебя хватает 100 тыщ в год на расходники тратит, то и на гараж накопишь. А квартира вообще больше ляма стоит и никого это не останавливает от покупки.
дЭбил - это тот, кто покупал машину и не подумал, куда ее ставить.
не надо было там
а где то что то лучше? кроме дорогих загородных домов
"а засадили все газоном, так еще и знак установили, что парковка запрещена"
Ах ты ж. Газоны ее не устраивают.
Чеши в Африку и там гадь под себя и около себя.
У нас во дворе есть парковка, но я принципиально не паркуюсь во дворе, хотя возможность была "захватить место". Пройти сотню метров (да же меньше) - не проблема.
Максимум, могу подъехать к подъезду для посадки пассажиров.
то то везде пишут чтобы реже пользовались общественным транспортом...
думаю что не только в Барнауле но и в целом по стране гаражи есть у 20% автовладельцев. в основном наверное у пенсионеров которые не использую машину каждый день, и еще с советских времен "кооперативные" на задворках.
в новостройках народ почти весь в ипотеках, а вы им еще предлагаете на гараж копить....
27.10.2020 13:32
котовод
200 000 стоит ржавое корыто. Машина стоит лимона 1,5.
@котовод, т.е. ты считаешь, что покупая машину ты решаешь проблему пробок и тебе нравится по часу 2 раза в день стоять в одну сторону и обратно.
ох уж эти выселки. ох уж эти высельники...
котоотвод в неадеквате...
Пройти сотню метров (да же меньше) - не проблема.
Максимум, могу подъехать к подъезду для посадки пассажиров.
ну значит там и в 100м нет места... вот о чем речь.
проблемы в проектировании города. я жил ул Попова 93. дом на 1 подъезд 14 этажей 105 квартир. парковка во дворе макс на 10 - 12 машин . Это нормально ? и все . только на самой Попова ставить... а сейчас в каждой квартире по машине. как быть жильцам. И гаражей кстати новых там не было в то время.
отвечу по порядку
я там не живу. поэтому на дорогу трачу минут по 45 в одну сторону.
в своей машине 45 минут лучше чем 45 минут в автобусе или трамвае.
машина у меня не за 200 000 ,
там где я живу с местами более менее если приехать конечно до 20.00 - спасибо Жилищной Инициативе.
просто люди не от хорошей жизни туда забрались - а вы им предагаете всем разом гаражи себе пойти купить. или авто продать. Это вы в не адеквате.
котовод
"своей машине 45 минут лучше чем 45 минут в автобусе или трамвае"
А у меня негде вертолет ставить.
На вертолете лучше чем на машине, автобусе или трамвае.
Требую вертолетную площадку!!!!
Люди хотят парковку возле подъезда - чтобы выше и в тачку.
Наверняка есть места подальше (в сотне - полторы метров от подъезда), но ведь надо идти, а не охота - зачем я машину покупал в кредит? Чтобы ходить?
Короче требую вертолетную площадку - я сказал. Я даже место знаю хорошее - всякий хлам вроде качель, горок и песочниц убрать и сделать "H".
У меня отец даже в советское время, когда машин во дворе не было совсем, не заезжал во двор нашего дома и меня приучил так же поступать. А все эти вопли о возможности парковаться во дворах и нежелании пройти 200-300 метров, от хамства и не воспитанности жителей и гостей города.
27.10.2020 13:40
- гость -
не надо было там
а где то что то лучше? кроме дорогих загородных домов
есть недорогие загородные дома
Посмотрите в 2 gis, Взлетная 105 это двор с замечательным большим засаженым газоном двором. В округе в радиусе метров 200 всегда есть место где можно припарковаться. Просто некоторым хотелось бы прям к подьезду подьезжать
котовод
не ведись на этих местечковых троллей
В Японии нельзя просто скопить денег и купить машину. Чтобы купить личный автомобиль японцу придется доказать, что он в состоянии будет им пользоваться, не причиняя неудобств окружающим. Поэтому одно из основных требований – наличие личного парковочного места, расположенного в радиусе не более 2-х км от дома. Парковочное место часто арендуют. Стоит это примерно как однокомнатная квартирка в том же районе.
200 метров можно пройти если у тебя лента с огромной парковкой через дорогу. А в основном в радиусе 200 метров другие дома со своими машинами.
Посмотрел карту - места для парковки вокруг немерянно. Чего ноют - непонятно...
вы Барнаул с японией сравниваете потому что у нас тоже много японских машин ? или по уровню жизни. сами то понимаете о чем пишете. дома в поле настроили. места вагон. это же не черемушки . кто мешал карманы людям сделать ?? и так они живут даже дальше чем когда аэропорт ДОСААФ был...
щас им парковки подавай, потом заверещат что до остановок ОТ далеко ходить их детям которые по кружкам и секциям ездят.
Еще и возле школ парковочных мест нет.
"105 квартир. парковка во дворе макс на 10 - 12 машин...."
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Э..., а как вы в этот дом попали? Уже с машиной или без? Если с машиной выбирали жильё, то видели, что проблемы с парковкой, если без машины, то покупая авто, думали, где его парковать? Жильё с парковками стоит дороже, если вы сэкономили на жилье, нечего потом возмущаться что вам машину негде ставить. Вы, дворовые парковщики всё дворы забили своими корытами, не пройти и не проехать иногда.
Бесят умники, которые имеют в семье жоповозку и например Газель, свою припаркует, Газель припаркует, пол двора занял и довольный пошел в подъезд. Есть такой: толи дальнобойщик, то ли вахтовик, займет самое козырное место у подъезда и свалит на месяц-полтора..стоит его корыто в сугробе, ни трактор из за него не может двор почистить, и место занято...Ненавижу таких! Неуважение к людям полнейшее!
27.10.2020 13:32
котовод
А скакого фига твоя машина должна стоять у подъезда потому как у тебя нет денег на гараж? А в результате хрен подъедишь людей посадить/высадить, ну ладно они прогуляются, а если чё погрузить/разгрузить нада?!?!?!