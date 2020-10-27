Предполагаемый убийца молодой бийчанки дал показания на месте преступления. Видео

Подозреваемый в убийстве 22-летней бийчанки и нападении на ее ровесницу дал показания на месте преступления. Соответствующий видеоролик опубликован на YouTube-канале "Бийского телевидения".

На кадрах видно, как задержанный в сопровождении сотрудников Следственного комитета излагает свою версию произошедшего. Однако что именно он говорил, неизвестно.

Вечером 18 октября мужчина напал на двух девушек в Бийске. От ранений одна пострадавшая скончалась на месте, вторую госпитализировали в тяжелом состоянии. При этом убийца скрылся, его не могли найти больше недели.

26 октября Следственный комитет сообщил, что подозреваемого задержали. Им оказался 32-летний безработный мужчина без определенного места жительства. Известно, что ранее его уже привлекали к уголовной ответственности за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков. Следователям предстоит выяснить все обстоятельства и мотивы случившегося.