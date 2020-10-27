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Новости

Анна Попова рассказала, когда отпадет необходимость в защитных масках

, ИА "Амител"
По словам главы Роспотребнадзора, люди найдут способ защититься от коронавируса
Фото: unsplash.com

Фото: unsplash.com

Всегда носить медицинские маски не придется, поскольку для защиты от коронавируса уже есть вакцины. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, пишет РИА Новости.

"Я думаю, что нет, мы найдем способы, чтобы защититься. И сегодня у нас уже есть вакцины, которые смогут нас защитить, и мы перестанем ходить в масках", – ответила Попова на вопрос о том, придется ли всегда ходить в масках.

Напомним, что с 28 октября в России начнет действовать всеобщий масочный режим. Кроме того, Роспотребнадзор рекомендовал губернаторам запретить ночные рестораны, клубы и развлекательные мероприятия в регионах.

За прошедшие сутки в России выявили 16 550 новых случаев COVID-19. Общее число больных с начала эпидемии составило 1 547 774, скончались 26 589 пациентов.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

Комментарии

27.10.2020 19:16
Rezident

27.10.2020 19:18
Rezident

Стесняюсь прям спросить каков процент смертности от короновируса, а также от того же гриппа, может пожизненно всё же лучше носить маски?

27.10.2020 19:18
- гость -

Как шибко тётку климакс ограбастал.

27.10.2020 19:19
- гость -

27.10.2020 19:18
Rezident

А сам погуглить не можешь?

27.10.2020 19:25
- гость -

Носят не мед маски, а тряпки! Попова -дура! Хе-хе

27.10.2020 19:30
- гость -

"и мы перестанем ходить в масках", да ходите вы в масках, кто же вам запрещает!
Кирпич на веревке на шею повесьте, как талисман, вдруг тоже защитит от чего-нибудь..!
Лично я, не ходил и не собираюсь ходить в маске. Не собираюсь перекрывать доступ кислорода в легкие и создавать искусственное кислородное голодание.

27.10.2020 19:37
Твайлайт Спаркл

Окай, если вакцины есть, то почему я не могу их купить и поставить себе в ближайшей больнице?

27.10.2020 19:43
- гость -

Обгадилась власть по полной перед народом! Где новые больницы? Где вакцина, о которой наша власть так трезвонит? Где врачи? Где медицинское оборудование новейшее? Вот оно лицо нашей власти! Еще несколько лет правления едросов и остальное все загнется..!

27.10.2020 20:26
Botanik

27.10.2020 19:43
- гость -

Вакцина проходит 3-ий этап испытаний. Примерно в декабре планируется массовый выпуск. Чем ты недоволен?

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