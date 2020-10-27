Анна Попова рассказала, когда отпадет необходимость в защитных масках

Всегда носить медицинские маски не придется, поскольку для защиты от коронавируса уже есть вакцины. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, пишет РИА Новости.
"Я думаю, что нет, мы найдем способы, чтобы защититься. И сегодня у нас уже есть вакцины, которые смогут нас защитить, и мы перестанем ходить в масках", – ответила Попова на вопрос о том, придется ли всегда ходить в масках.
Напомним, что с 28 октября в России начнет действовать всеобщий масочный режим. Кроме того, Роспотребнадзор рекомендовал губернаторам запретить ночные рестораны, клубы и развлекательные мероприятия в регионах.
За прошедшие сутки в России выявили 16 550 новых случаев COVID-19. Общее число больных с начала эпидемии составило 1 547 774, скончались 26 589 пациентов.
Комментарии
Стесняюсь прям спросить каков процент смертности от короновируса, а также от того же гриппа, может пожизненно всё же лучше носить маски?
Как шибко тётку климакс ограбастал.
27.10.2020 19:18
Rezident
А сам погуглить не можешь?
Носят не мед маски, а тряпки! Попова -дура! Хе-хе
"и мы перестанем ходить в масках", да ходите вы в масках, кто же вам запрещает!
Кирпич на веревке на шею повесьте, как талисман, вдруг тоже защитит от чего-нибудь..!
Лично я, не ходил и не собираюсь ходить в маске. Не собираюсь перекрывать доступ кислорода в легкие и создавать искусственное кислородное голодание.
Окай, если вакцины есть, то почему я не могу их купить и поставить себе в ближайшей больнице?
Обгадилась власть по полной перед народом! Где новые больницы? Где вакцина, о которой наша власть так трезвонит? Где врачи? Где медицинское оборудование новейшее? Вот оно лицо нашей власти! Еще несколько лет правления едросов и остальное все загнется..!
27.10.2020 19:43
- гость -
Вакцина проходит 3-ий этап испытаний. Примерно в декабре планируется массовый выпуск. Чем ты недоволен?