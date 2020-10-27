Анна Попова рассказала, когда отпадет необходимость в защитных масках

Всегда носить медицинские маски не придется, поскольку для защиты от коронавируса уже есть вакцины. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, пишет РИА Новости.

"Я думаю, что нет, мы найдем способы, чтобы защититься. И сегодня у нас уже есть вакцины, которые смогут нас защитить, и мы перестанем ходить в масках", – ответила Попова на вопрос о том, придется ли всегда ходить в масках.

Напомним, что с 28 октября в России начнет действовать всеобщий масочный режим. Кроме того, Роспотребнадзор рекомендовал губернаторам запретить ночные рестораны, клубы и развлекательные мероприятия в регионах.

За прошедшие сутки в России выявили 16 550 новых случаев COVID-19. Общее число больных с начала эпидемии составило 1 547 774, скончались 26 589 пациентов.