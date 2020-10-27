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Ученые выяснили, из-за чего исчез лес на месте алтайских степей

, ИА "Амител"
Влияние оказали как климатический, так и антропогенный факторы
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Совместное исследование ученых России, Китая и Польши пролило свет на то, как выглядела территория Кулундинской степи в Алтайском крае множество веков назад. Результаты ииследования опубликовал журнал Quaternary Science Reviews.

На основании изучения столбиков пород, поднятых из скважин, они пришли к выводу, что раньше эту территорию занимали обширные сосновые леса с примесью широколиственных пород, чему способствовал климат с большим количеством осадков.

Однако в дальнейшем леса были уничтожены пожарами, заключили исследователи. Правда, какой из факторов сыграл большую роль – климатический или антропогенный – исследователи уверенно заявить не смогли.

В частности, по одной из версий, ключевую роль сыграли кочевники, которые выжигали пастбища, чтобы увеличить плодородие почвы.

Так, во второй половине первого тысячелетия нашей эры территорию занимали тюркские каганаты, а в 1200-1700 годах — потомки Золотой Орды.

Вместе с тем, пожары начались задолго до появления здесь первых кочевников – около 10 тысяч лет назад, а особенно крупные – около 5 тысяч лет назад. Наибольшую площадь охватил пожар в 550 году до нашей эры. В совокупности эти факторы привели к облесению территории и возникновению обширной Кулундинской степи, заключили исследователи.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

27.10.2020 20:37
Botanik

Не верю. Если бы лес сгорел, он бы через некоторое время вырос заново. В Сибири в основном молодой лес. Средний возраст деревьев около 200 лет.

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