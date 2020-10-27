Заведующая складом продуктов барнаульского детсада попалась на взятке

Бывшая заведующая складом продуктов дошкольного образовательного учреждения Барнаула предстанет перед судом по обвинению в получении взятки.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю, в период с 2018 по 2019 год женщина незаконно получила 62 тысячи рублей от представителя одного из предприятий. Деньги, пересылаемые на банковский счет частями, предназначались для того, чтобы именно эту фирму выбрали основным поставщиком продукции для детсада и заключения с ним договоров.

В итоге в отношении злоумышленницы правоохранители возбудили уголовное дело по статье "Получение взятки". Обвиняемая признала свою вину в полном объеме, однако это уже не спасет ее от суда.