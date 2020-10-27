В России выросло число запросов на банкротства

Количество запросов на банкротство физлиц в России в сентябре 2020 года увеличилось на 73,6% в сравнении с аналогичным периодом 2019-го, пишет ТАСС со ссылкой на исследование "Юрхелп".

По данным экспертов, причиной этого стала общая обстановка в стране и сокращение доходов из-за пандемии коронавируса. Отмечается, что наибольшее число запросов было в апреле – 11 867.

При этом лидерами по количеству заявлений стали Москва и Московская область, в сумме набравшие 27,4% от общего количества. Затем идут Санкт-Петербург и Ленинградская область (7,9%), а также Краснодарский край (6,2%).

По мнению специалистов, ситуация с массовым желанием россиян обанкротиться будет обостряться. Ожидается, что рост запросов продолжится и в 2021 году.

Ранее глава Счетной палаты Алексей Кудрин порекомендовал жителям России распределить сбережения между различными активами, а большие объемы денег хранить в иностранной валюте.