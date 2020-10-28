Холодная погода с осадками и сильным ветром установится в Алтайском крае в среду, 28 октября.

По данным синоптиков, в светлое время суток температура воздуха в регионе составит от +1°С до +6°С. Местами ожидаются осадки в виде дождя, переходящего в мокрый снег. Также возможно отложение мокрого снега и установление временного снежного покрова. Скорость северо-западного ветра составит от 13 до 18 метров в секунду, местами порывы до 19-24 м/с, по югу и востоку местами до 25-28 м/с.

В Барнауле столбики термометров покажут от +2°С до +4°С. Как и в целом по краю, временами будут осадки в виде дождя, переходящего в мокрый снег, установится снежный покров. Скорость ветра при порывах может достигать 20 м/с.