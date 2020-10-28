Лукашенко считает, что бастующих рабочих финансируют из Польши и Литвы

Александр Лукашенко уверен, что стачки рабочих на заводах финансируются из-за рубежа. Он считает, что деньги приходят из Литвы и Польши, пишут "Известия".

"Не хотят рабочие работать – не надо. Но их единицы, которые не хотят. Освободите остальную часть трудящихся, которые хотят работать, от этой, проплаченной. Мы же знаем, что эти 10-12 человек, ядро, которые попали на этот завод, проплачены, им до сих пор платят из Польши, Литвы", – сказал он.

Лукашенко добавил, что останавливать бастующих рабочих никто не собирается, а отследить каналы финансирования представители власти не могут.

Стачки на предприятиях начались после того, как истек срок народного ультиматума. К ним подключились сразу несколько предприятий.