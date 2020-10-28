Лукашенко считает, что бастующих рабочих финансируют из Польши и Литвы

Александр Лукашенко уверен, что стачки рабочих на заводах финансируются из-за рубежа. Он считает, что деньги приходят из Литвы и Польши, пишут "Известия".
"Не хотят рабочие работать – не надо. Но их единицы, которые не хотят. Освободите остальную часть трудящихся, которые хотят работать, от этой, проплаченной. Мы же знаем, что эти 10-12 человек, ядро, которые попали на этот завод, проплачены, им до сих пор платят из Польши, Литвы", – сказал он.
Лукашенко добавил, что останавливать бастующих рабочих никто не собирается, а отследить каналы финансирования представители власти не могут.
Стачки на предприятиях начались после того, как истек срок народного ультиматума. К ним подключились сразу несколько предприятий.
Комментарии
Лукашенко давно уже ждут в тюрьме или дурдоме, да и в аду его заждались.
Ультиматум народный.От имени княжны Тихановской,настоящей президентши всея Белоруссии.
Власти не могут отследить каналы финансирования
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Следилка дала сбой ? Деньги мешками возят или вагонами, как Нуланд свои печенюшки в Украину ?
А что там про крепкий орешек ,Германию и Польшу , устроивших провокацию с Навальным ?
Буквально вчера были бравурные реляции в СМИ от имени батьки, что все предприятия работают в штатном режиме, продукция отгружается по плану .
Батька перестал платить и платят поляки с литовцами или батька - фантазёр ?
Лукашенко: студенты, принимавшие участие в акция протеста должны быть отчислены.
"Отправьте их кого в армию, а кого на улицу"
"Пришли учиться — учитесь. Кто хочет, тот пусть учится. Кто вышел в нарушение закона на несанкционированные акции, лишается права быть студентом."
Тихановская у шоке.
От имени и волею моего народа, я Тихановская С.Г. президентка Белоруссии повелеваю: 26 октября во вверенном мне государстве начать забастовки предприятий и блокировки дорог.Белоруссия будет свободной.Запад нам поможет.
Не пеняй на зеркало, коли рожа кривая. У него сейчас все виноваты будут, кроме него!
УЗУРПАТОР и точка!!!
А что вы думали, что этот главарь банды признает что его поддерживают только бандиты?
08:55
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Всё правильно.Что за студент,если он простых вещей не понимает и действует во вред государству.
Специально для Калибра:
В иностранных фондах помощи белорусским забастовщикам, куда вносят свои ежедневные зарплаты «неравнодушные граждане», уже собрано более 7 миллионов долларов. Об этом заявила Светлана Тихановская.
Планы оппозиционно настроенных белорусов не воплотились в жизнь. Об этом заявил премьер Белоруссии Роман Головченко. По его словам, трудовые коллективы, остановить работу которых требовала госпожа Тихановская, продолжают функционировать в мирной, спокойной обстановке.
Не думают бастующие, что скоро скакать начнут? А потом как на Украине получится. Своих мозгов нет, за пряники продались.
Батька забыл уже, что его обнуленный финансирует - кредиты выдает?! И это когда в РФ элементарно госпиталей ковидных не хватает... Ну, а что ещё от этого фашиста ожидать - забрался на трон и считает, что все особенно студенты должны ему помогать в преступном захвате власти!
Надо выдать тихановской кружевные трусики и отправить в Европу...
28.10.2020 09:23
- гость -
Надо выдать тихановской кружевные трусики и отправить в Европу...
Надо выдать лукашенке семейные трусы и отправить в Россию...
28.10.2020 09:58
- гость -
Не нужен этот прохвост, в РФ своих хватает - в Гаагу его!!!
Да пусть всей беларусью идут в забастовкуЮ разрушат все как хохлы и поедут полякам
жоноги мыть, у немцев вакансии уже хохлы с прибалтами заняли.
Тихановская в шоколаде будет, а вот где будет глупая беларусская молодежь?
ей уготована участь раствориться в неграх и турках
28.10.2020 09:22
- гость -
посмотрите на всемирную историю, студенты - неграмотная но очень амбициозная часть общества, которой в силу неграмотности проще всего манипулировать. Так было в китае (хувэйбины), так делают на постсоветском пространстве.
Они разрушат все что создано трудами их отцов за десятки лет в одно мгновение, а взамен получат разрешение быть геями и работать на поляков.
клоуны безмозглые.
Не будет Тихановская в шоколаде!!! Кокнут её сразу как добьются своего - раскачают и обрушат Белоруссию, что бы раздербанить этого конкурента и промышленного и сельскохозяйственного... Вы думаете те кто доллары вкладывает в раскачку, они потом разрешат ей свободно ходить по земле? После того как она видела все вне камеры... Им не жизнь Тихановской нужна, им земля нужна и конкурент не нужен! Украина вам пример, с закрытыми производствами и убитыми политики (не солдатами в боях)
Финансируются из Польши? А чего не из Белоруссии?!
28.10.2020 11:00
- гость -
Украина вам пример
Ну и кто же интересно раздербанил Украину, кому понадобилась их земля?
28.10.2020 11:58
- гость -
ты, глупец задаешь вопрос, на который тебе на смогут дать и тысяча мудрецов. Ослу нужна только морковка, а не мудрость
28.10.2020 11:58
- гость -
там лучший в мире чернозем, достался МОнсанто, молодец что уточнил.
О СОБЫТИЯХ В БЕЛОРУССИИ.
Правда, интересы одних и других могут совпадать, что объясняется их общим неприятием российских интеграционных планов на востоке Европы. Поэтому иногда они могут действовать сообща. Например, США и Европейский Союз вместе поддерживают попытки свергнуть режим Александра Лукашенко в Белоруссии, чтобы саботировать российскую политическую и экономическую стратегию в регионе. В случае Белоруссии, таким образом, разговоры о демократии — просто прикрытие для конкретных интересов Соединенных Штатов и Европейского Союза. Однако ни Вашингтон, ни Брюссель не в состоянии интегрировать Белоруссию, как не состоянии они сделать это с Украиной, Молдавией, Грузией и Арменией. То есть они не могут реально расширить свою сферу влияния за счет этих регионов, но хотят просто помешать России, которая на самом деле способна их интегрировать, тем самым обеспечив этим регионам стабильность и дальнейшее развитие
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28.10.2020 14:36
13
свергнуть режим Александра Лукашенко в Белоруссии,
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как много в этом слове понимания процесса неповиновения народа Батьке.
Неповиновение есть, но подпитывается извне.
И западные режимы работают не для нас, а чтобы расширить свои зоны влияния, получить ресурсы, в том числе дешёвую рабсилу.
А то, как они о наших людях заботятся мы видели в 90-е.
В Харькове украинцы сварганили вместе со шведами гарні та доступні меблі для дому IKEA.У себя попродавали, а в европу нет доступа.Там сами без них как-то обходятся )
PS В 2013 году шведская компания вначале покупает завод по производству ламинированной ДСП у компании Pfleiderer в Новгородской области. А потом, присмотревшись, 7 сентября 2016 года ИКЕА Индастри запускает по соседству уже свою новую супер современную мебельную фабрику, построенную с нуля, проектной мощностью 7 млн товарных единиц в год. Инвестиции в этот проект составили около 4 млрд рублей. Между прочим, это крупнейшие вложения компании в Россию.
28.10.2020 14:56
13
Неповиновение есть, но подпитывается извне.
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Даже Лукашенко не знает каналы подпитки, но местные диванные аналитики вполне уверены , что подпитываются извне. Интересно, а "озверин" ОМОНу - свой или тоже с пропиткой ?
Да нее... Диванные аналитики знают, что это всё - "народная воля"...
Беларуссы молодцы, ваты в голове не осталось уже. А у нас, на костре жечь начнут они и тогда терпилами останутся