Глава МИД РФ Сергей Лавров ушел на самоизоляцию после контакта с больным COVID-19

Глава МИД РФ Сергей Лавров ушел на самоизоляцию после контакта с зараженными коронавирусом.

Как сообщает Департамент информации и печати ведомства, все запланированные ранее визиты перенесены. Министр чувствует себя хорошо.

По информации РИА Новости, накануне Лавров посетил Афины, где встретился со своим греческим коллегой Никосом Дендиасом и главой правительства Кириакосом Мицотакисом. В МИД Греции заявили, что не знают о самоизоляции российского министра, а греческие дипломаты продолжают работать в обычном режиме.

При этом в Афинах сейчас проходит трехсторонняя встреча с главами внешнеполитических ведомств Израиля и Кипра.