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Новости

Сколько работников СГК заразилось COVID-19 и не грозит ли это отопительному сезону

, ИА "Амител"
Какие меры принимает компания, чтобы сократить количество заболевших сотрудников
Кирилл Крутиков / Фото предоставлено пресс-службой СГК

Кирилл Крутиков / Фото предоставлено пресс-службой СГК

В России каждый день растет количество людей, которые болеют коронавирусом. Среди заразившихся представители всех отраслей, в том числе и энергетики. Например, в Сибирской генерирующий компании более полутора тысяч человек болеют ковидом, ОРВИ или гриппом. Как это отразится на отопительном сезоне? Об этом рассказал директор по персоналу СГК Кирилл Крутиков в прямом эфире Instagram-аккаунта компании.

Как и вся страна

Сейчас в СГК работает 36 тысяч человек. С начала пандемии коронавирусом заразились 945 сотрудников, из них 434 – это те, кто болеет в данный момент.

"Мы в активной фазе заболеваемости, как и вся страна. Темпы прироста соответствуют общероссийским. И, как и везде, весной и летом было намного легче, чем сейчас. Если в начале июня в неделю заболевало по 50 человек, то теперь по 100", – отметил Кирилл Крутиков.

Еще больше тех, кто болеет сезонными гриппом и простудой – на больничном более 1,2 тысячи человек. В компании есть и погибшие. Два сотрудника умерли непосредственно от COVID, еще у четырех был отрицательный анализ, но смерть наступила в условиях, близких к ковидным.

Самая острая ситуация по филиалам СГК, как оказалось, в Алтайском крае. Здесь болеет около 4% сотрудников, тогда как в других регионах в среднем – 1,3%.

Аналогичная обстановка также в Хакасии, Красноярском крае и Новосибирской области. Среди инфицированных больше офисных сотрудников и работников станций, в оперативных бригадах меньше, потому что они трудятся на улице.

"Сложно, где-то действительно не хватает персонала. Но речи о каком-то кризисе пока не идет. Даже по Алтаю мы еще далеки от критических показателей", – заверил представитель СГК Кирилл Крутиков.

Маски, антисептики, дистанция

Еще в апреле на предприятии был разработан план противодействия коронавирусу. Он включает три направления.

Первое – социальная дистанция на работе, "разбивка" времени начала и окончания смены (чтобы не было скопления людей на входе) и перевод сотрудников на дистанционный режим работы.

По словам Крутикова, сейчас на "удаленке" более 3,3 тысячи человек (для сравнения: во время локдауна весной было около 10 тысяч). Это в основном офисные работники. Персонал станций, руководители всегда должны быть на рабочих местах. Пока не планируют массово отправлять по домам и тех, кто работает с клиентами.

Второе – профилактика. Все сотрудники обеспечены масками, антисептиками, помещения обрабатывают хлоркой. Кстати, за все время пандемии сотрудникам СГК сделали более 20 тысяч тестов. Начинали с оперативных сотрудников, направления клиентской работы. Сейчас делают тем, кто вернулся из отпуска и контактным, которым по разным причинам не взяли мазок по линии Роспотребнадзора.

"В ноябре-декабре мы как минимум по два раза протестируем весь оперативный персонал", – добавил Крутиков.

И третье – это недопуск больных, социальная изоляция и карантин.

"Все предприятия оснащены термометрами на входе. Сейчас мы будет автоматизировать процесс – устанавливать комплексные тепловизионные системы", – отметил Кирилл Крутиков.

Кроме того, СГК оказывает значительную помощь медицинским учреждениям: закупает аппараты ИВЛ, медикаменты. На все эти меры в компании уже потратили около 50 млн рублей, финансовый резерв есть еще примерно на такую же сумму, подчеркнул директор по персоналу.

Если все станет совсем плохо

"Я уверен, что такого карантина, как весной, уже не будет. Но в любом случае мы готовы к ухудшению ситуации. В том числе и закрытию какой-либо станции на карантин", – сказал Кирилл Крутиков.

Если на ТЭЦ или ГРЭС из процесса выпадет хоть одна смена, то объект переведут в автономный режим (так называемый "корабль"). Работники будут жить либо на самой станции, либо в организованном месте.

Никакой необходимости в этом пока нет. Не может быть речи и о прекращении работы какого-либо из объектов, заявил спикер. Сначала при нехватке людей СГК будет сокращать количество смен с четырех до трех (переработанные часы будут оплачены). А вот какого-то сокращения сотрудников из-за пандемии пока не предвидится.

По словам Кирилла Крутикова, самый оптимистичный прогноз по окончанию пандемии – начало зимы, когда придут морозы. Самый пессимистичный – март.

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Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

29.10.2020 11:33
- гость -

Как и вся страна
Сейчас в СГК работает 36 тысяч человек. С начала пандемии коронавирусом заразились 945

то есть 945/36000*100%=2,6%
а по всей стране 1,1%...

29.10.2020 11:33
- гость -

Самая острая ситуация по филиалам СГК, как оказалось, в Алтайском крае. Здесь болеет около 4% сотрудников, тогда как в других регионах в среднем – 1,3%.

а целом по краю 0,8%...

29.10.2020 11:57
- гость -

Очевидно, что в СГК забыли согласовать свою статистику с кем надо.

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