Тепло будет всем. В Барнауле открыли магазин детской одежды для сибирских холодов

В начале октября в Барнауле открыли новый магазин детской одежды Little Shark. Здесь жителям города предлагают качественные вещи от турецких и российских производителей: зимние куртки и комбинезоны, шапки и перчатки, костюмы, свитера и утепленные джинсы.

Любой предмет гардероба для сибирских холодов можно приобрести по доступным ценам. Например, теплые лосины на флисе для девочек стоят 590 рублей, а уютный комплект пижамы – 690 рублей.

Для новорожденных Little Shark предлагает специальную коллекцию – слипы, боди, ползунки и распашонки, а также нарядные платья и костюмы.

Новые поступления каждую неделю. Кстати, новогодняя коллекция одежды – уже в продаже.

Магазин детской одежды Little Shark

Адрес: ТЦ "Простор", ул. Малахова, 86д, 1 этаж

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