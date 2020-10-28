"Я туда, боюсь, не доеду". Как барнаульский чиновник Новиков не поехал в спецприемник

В Сети появилось видео, на кадрах которого сотрудники полиции общаются с главой Октябрьского района Барнаула Вячеславом Новиковым. Стражи порядка приехали к чиновнику, чтобы доставить его в спецприемник, где тот должен был отбыть 10 суток ареста за вождение автомобиля, будучи лишенным прав. Однако все пошло не по плану.
Судя по разговору, видео, опубликованное Telegram-каналом Unusual Crimes Barnaul, снято 11 сентября. Полицейские предлагают Новикову проехать с ними, однако тот отказывается, ссылаясь на то, что не может отбывать наказание по причине заболевания головного мозга. При этом свой диагноз чиновник читает с листа.
Как уже сообщал amic.ru, Новикова остановили 19 июля в Крутихинском районе Алтайского края. Чиновник не имел права находиться за рулем, так как ранее его лишили водительских прав на 1 год 9 месяцев и оштрафовали на 30 тысяч рублей за отказ от прохождения медосвидетельствования. Новиков объяснил полицейским, что нарушил закон вынужденно: якобы ему стало плохо и он отправился за медпомощью. Суд Крутихинского района эта история не впечатлила: чиновник получил 10 суток. Однако отбывать срок Новиков не спешил. Он ушел на больничный, на котором и пребывает до сих пор.
При этом Новиков заваливает жалобами Восьмой кассационный суд общей юрисдикции в Кемерове, пытаясь оспорить как лишение прав, так и наказание за езду без них. В последний раз чиновник подал документы на обжалование 20 октября.
При этом ранее стало известно, что городские и региональные власти устали от бесконечных судебных тяжб Новикова и подыскали ему замену. С 19 октября обязанности главы Октябрьского района Барнаула временно исполняет бывший глава Троицкого района Алтайского края Андрей Овсянников.
Комментарии
ПОЗОРНИК!!!!
когда этот цирк закончится?
Бежать ему надо. В Сочи...
Помню приходил в главное здание Мвд, Он ходил там такой король, надменный. Ну и что с ним стало? Посмешище.
можно ставки уже ставить - сядет или нет. голосую за то, что дотянет до окончания срока давности и не сядет
шоу
Не сядет. Действующая власть не пойдет на конфликт с бывшей. И успокойтесь вы уже, крови им захотелось -живодеры вы.
Яркий пример что чинуши считают что законы для народа, а они слуги уж точно не народные , могут нарушать что угодно.
За державу стыдно и обидно почему-то стало постоянно...
Чего взъелись? Ну заболел человек. С любым может случиться.
А Денисова вспомните, тоже весь такой напыщенный был, очочками сверкал. На всех результатах ЕГЭ его подпись стояла. И как плохо закончил.
по сетям менты друг другу пересылали и плевались
Как низко может пасть человек.....и судя по всему это еще не дно.
Есть такое понятие преемственность поколений... В любой профессии оно ОЧЕНЬ важно. Вот этот "больной" в начале нулевых выкосил практически весь костяк криминальной милиции. Людей выгоняли по 10-15 человек за короткий промежуток времени. Самая настоящая чистка 30 х. Было бы можно он без колебаний ставил бы к стенке. Хочется что бы знали об этом.
Что не помню, это он генерал полиции, если он, то диагноз понятен))
Дать почетного гражданина города.
Мы на руках тебя туда (на кичу) донесем . Уверен никто не откажется.
28.10.2020 11:03
- гость -
Чего взъелись? Ну заболел человек. С любым может случиться.
административку все сидят, пофег больной или нет
а почему сотрудник полиции развернулся и пошел?
выводите задержанного и в стакане на ползунова, в чем проблема?
раньше он гонял бухой, без ВУ гонял по трассе ..
как он с такой больной головой работал главой ?
как он детей такой болезный заделал?
у них все больные резко стали?
и жена и он и все ?
28.10.2020 11:03
- гость -
Чего взъелись? Ну заболел человек. С любым может случиться.
жена Новикова?
28.10.2020 11:50
- гость ----------------Не, просто милость к падшим призывал. Если не звезда ЕГЭ, то должны помнить Сашку Пушкина.
А что так можно было?!?!?!?!?!
Позор ментам, которые не исполнили свой долг - скрутить и доставить его в изолятор! Кроме того, здесь имеются признаки халатности со стороны сотрудников!
вот, она, Росссия
А был бы блогер, прислали бы ОМОН
Малодушного не исправить, наверное. Отстали бы от него уже. Но судьба пинает и пинает под зад.
он пинал с наслаждением ,оскорблял последними словами , теперь его пусть пинает
28.10.2020 10:39
- гость -
Бежать ему надо. В Сочи...
к вальку и маринке?
А нам в свое время полковник в отставке говорил "Береги честь с молоду". А тут стыд и срам. Да, завершать жизнь на таком аккорде и врагу не пожелаешь. Срулил бы в другой регион что ли, где его никто не знает. Кому то помогло.
вот они, цлаво, бумеранги судьбы
сотрудники полиции не исполнили свои служебные обязанности.
прокуратура молчит.
все мычат
новиков тоже мычит
стадо.
это любимое выражение Новикова, касающееся подразделений МВД , вызвавших по той или иной причине его царственное недовольство. Это что за стадо вопрошал Слава ?
Там еще где то на самоизоляции Брюханов Волотька отсиживается ... корешок подельничек вместе бы их одним этапом...
Откуда голубая кровь у царя?
Из хабаров?
Там царские палаты?
А не надо боятся
Надо ехать
Жалкий убогий сирый
Срамота!
Пинка ему под жопу ит в бабон. Будет что - то болтать про болезни, то и прикладом по башке или по ушам дать негодяю,чтоб замолк и на 10 суток отбывать срок. Он такой же человек, как и все. Нечего его защищать.
Может его расстрелять,чтобы не мучился?
Надо хватать старика и на нары,там поправится!
Заодно и ума наберется на старости лет.
Может совесть его там разбудят пинками!!!
У него ж дети малые и жена после операции
Ну он же как-то отсиживал на работе, почему там отсидеть не может? Если совсем немощный, то поди позволят ему отлежать там эти 10 суток.
Кому он нужен, пинать его.
Всю жизнь вроде как должен был бороться с нарушением закона
А сам его нарушает регулярно
Вот до чего же чиновники некоторые уверовали в свою безнаказанность. Явно не впервой выпивший за рулем и все с рук сходило. Поди и не останавливали даже никогда. А тут кто-то принципиальный или новенький остановил его и пошло-поехало.
Как он работал главой, если у него болит мозг? Или туда только таких берут? Может тогда и путин того?
Заболевание мозга?
Лишить прав пожизненно.
Он опасен на дороге.
Убьет кого еще...
Трус да и только.Думает,что уйдет от наказания.Кто он такой?Пуп земли?
Почему всем так хочется Новикова отправить под арест? Ответ прост - получить моральное удовлетворение, что генерала отправили отбывать арест. Вот и вся жестокость нашего общества. Желание, чтобы кому-то стало плохо , а не желание, чтобы восторжествовала справедливость. Санкция статьи предусматривает штраф. И никто не осудил бы судью, если бы она назначила штраф, а не арест. Самый максимальный штраф. Хотя бы бюджет края, страны пополнился суммой штрафа. А так назначили арест 10 суток. И за эти 10 суток будут только государевы деньги тратиться - кормить, содержать, охранять.... А сколько судей отвлекали пересудами и жалобами от великих и важных дел? Вот и вся справедливость. Заметьте, у нас получается безденежным гражданам назначают штрафы, а им платить нечего, и они готовы лучше отсидеться, чтобы отбить наказание. А "денежным мешкам" назначают аресты, хотя они готовы своим штрафом пополнить бюджет страны. В чем логика? И что все прицепились к Новикову? А если обычный гражданин будет отстаивать свои права, тоже все сми будут следить за этим? Новиков сейчас поступает по закону, соблюдая все инстанции...
И что все прицепились к Новикову? А если обычный гражданин будет отстаивать свои права,
Обычный гражданин в большинстве случаев выполнит то, что положено, если попадется за нарушение. В некотором количестве случаев будет пытаться искать подвязки, еще в некотором незначительном количестве случаев будет обжаловать в суде и то, если уверен, что к нему несправедливы
А у этих болезных даже мысли не возникает пойти по первому варианту, в большинстве случаев и о суде не вспоминают, знакомства все решают.
Устроил цирк-пусть отдувается, возможно в следующий раз кто-то из правящий когорты задумается, прежде, чем пьяным за руль сесть.
Господи, какая шушера управляет нашим городом /рука-лицо/
Новикову уже назначали штраф 30 тысяч и лишение ВУ, он какать хотел на лишение, сел и поехал.
за рецидив судья вынесла наказание в виде ареста на 10 суток, заметте не 15, как всем нищебродам, а еще скостила.
как правило, из сала суда выводят сразу на отбывание наказания. но Новикова отпустили.
чего он там пытается обжаловать. если такие решения не обжалуются
по какому такому закону он идет?
в том то и несправедливость, что к нему приехали домой забирать, Новиков сидит мульками трясет, хотя его должны под белы рученьки и в камеру
любого работягу закрывают сразу а тут кто? чиновник? низзя???
28.10.2020 14:45
Гость
а если бы эта пьянь твою мать или ребенка в бухом виде сбила?
как бы ты запел про бюджеты ??
для 28.10.2020 14:45
Гость; И за эти 10 суток будут только государевы деньги тратиться - кормить, содержать, охранять
- он до сих пор видимо получает зарплату из наших налогов на карточку
Носить штаны с лампасами это еще не все. Генералом по сути своей он не был никогда. Мстителен до мелочности ,жадён до алчности непорядочен до омерзительности.
Как чиновник мог руководить и людьми ( подчинёнными ) и Октябрьским районом в целом ,имея столь серьёзное заболевание ? Или это только сейчас всплыло чтоб не отбывать наказание? А после этого чиновник снова будет руководить ????
Именно так !!!
новиков баба
ЦИРК!!! А ЕЩЕ ГЕНЕРАЛ!
Не менее постыдным является злорадство бывших однополчан.
По настоящему правовое государство априори не может существовать без равенства всех ее граждан перед законом и суд. На сегодняшний же день судебная система в России – это, прежде всего до глубины коррупционная система, которая помогает вершить чиновникам их произвол. Российские суды только на бумаге соблюдают Конституцию РФ, на деле же просто пользуясь своим административным ресурсам в угоду правящей власти.
28.10.2020 18:11
- гость -
Не менее постыдным является злорадство бывших однополчан.
Это не злорадство - это бумеранг.