"Я туда, боюсь, не доеду". Как барнаульский чиновник Новиков не поехал в спецприемник

В Сети появилось видео, на кадрах которого сотрудники полиции общаются с главой Октябрьского района Барнаула Вячеславом Новиковым. Стражи порядка приехали к чиновнику, чтобы доставить его в спецприемник, где тот должен был отбыть 10 суток ареста за вождение автомобиля, будучи лишенным прав. Однако все пошло не по плану.

Судя по разговору, видео, опубликованное Telegram-каналом Unusual Crimes Barnaul, снято 11 сентября. Полицейские предлагают Новикову проехать с ними, однако тот отказывается, ссылаясь на то, что не может отбывать наказание по причине заболевания головного мозга. При этом свой диагноз чиновник читает с листа.

Как уже сообщал amic.ru, Новикова остановили 19 июля в Крутихинском районе Алтайского края. Чиновник не имел права находиться за рулем, так как ранее его лишили водительских прав на 1 год 9 месяцев и оштрафовали на 30 тысяч рублей за отказ от прохождения медосвидетельствования. Новиков объяснил полицейским, что нарушил закон вынужденно: якобы ему стало плохо и он отправился за медпомощью. Суд Крутихинского района эта история не впечатлила: чиновник получил 10 суток. Однако отбывать срок Новиков не спешил. Он ушел на больничный, на котором и пребывает до сих пор.

При этом Новиков заваливает жалобами Восьмой кассационный суд общей юрисдикции в Кемерове, пытаясь оспорить как лишение прав, так и наказание за езду без них. В последний раз чиновник подал документы на обжалование 20 октября.

При этом ранее стало известно, что городские и региональные власти устали от бесконечных судебных тяжб Новикова и подыскали ему замену. С 19 октября обязанности главы Октябрьского района Барнаула временно исполняет бывший глава Троицкого района Алтайского края Андрей Овсянников.