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Новости

"Я туда, боюсь, не доеду". Как барнаульский чиновник Новиков не поехал в спецприемник

, ИА "Амител"
Видео, снятое еще в сентябре, появилось в Сети

В Сети появилось видео, на кадрах которого сотрудники полиции общаются с главой Октябрьского района Барнаула Вячеславом Новиковым. Стражи порядка приехали к чиновнику, чтобы доставить его в спецприемник, где тот должен был отбыть 10 суток ареста за вождение автомобиля, будучи лишенным прав. Однако все пошло не по плану. 

Судя по разговору, видео, опубликованное Telegram-каналом Unusual Crimes Barnaul, снято 11 сентября. Полицейские предлагают Новикову проехать с ними, однако тот отказывается, ссылаясь на то, что не может отбывать наказание по причине заболевания головного мозга. При этом свой диагноз чиновник читает с листа. 

Как уже сообщал amic.ru, Новикова остановили 19 июля в Крутихинском районе Алтайского края. Чиновник не имел права находиться за рулем, так как ранее его лишили водительских прав на 1 год 9 месяцев и оштрафовали на 30 тысяч рублей за отказ от прохождения медосвидетельствования. Новиков объяснил полицейским, что нарушил закон вынужденно: якобы ему стало плохо и он отправился за медпомощью. Суд Крутихинского района эта история не впечатлила: чиновник получил 10 суток. Однако отбывать срок Новиков не спешил. Он ушел на больничный, на котором и пребывает до сих пор.

При этом Новиков заваливает жалобами Восьмой кассационный суд общей юрисдикции в Кемерове, пытаясь оспорить как лишение прав, так и наказание за езду без них. В последний раз чиновник подал документы на обжалование 20 октября.

При этом ранее стало известно, что городские и региональные власти устали от бесконечных судебных тяжб Новикова и подыскали ему замену. С 19 октября обязанности главы Октябрьского района Барнаула временно исполняет бывший глава Троицкого района Алтайского края Андрей Овсянников.

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Автор:
Никита Иванников Редактор новостей

Комментарии

28.10.2020 10:27
гостьЯ

ПОЗОРНИК!!!!

28.10.2020 10:30
- гость -

когда этот цирк закончится?

28.10.2020 10:39
- гость -

Бежать ему надо. В Сочи...

28.10.2020 10:39
гость

Помню приходил в главное здание Мвд, Он ходил там такой король, надменный. Ну и что с ним стало? Посмешище.

28.10.2020 10:52
- гость -

можно ставки уже ставить - сядет или нет. голосую за то, что дотянет до окончания срока давности и не сядет

28.10.2020 10:53
- гость -

шоу

28.10.2020 10:55
- гость -

Не сядет. Действующая власть не пойдет на конфликт с бывшей. И успокойтесь вы уже, крови им захотелось -живодеры вы.

28.10.2020 10:55
- гость -

Яркий пример что чинуши считают что законы для народа, а они слуги уж точно не народные , могут нарушать что угодно.

28.10.2020 10:57
Обыватель

За державу стыдно и обидно почему-то стало постоянно...

28.10.2020 11:03
- гость -

Чего взъелись? Ну заболел человек. С любым может случиться.

28.10.2020 11:19
Итальянец

А Денисова вспомните, тоже весь такой напыщенный был, очочками сверкал. На всех результатах ЕГЭ его подпись стояла. И как плохо закончил.

28.10.2020 11:20
Вчера ржали уже

по сетям менты друг другу пересылали и плевались

28.10.2020 11:23
- гость -

Как низко может пасть человек.....и судя по всему это еще не дно.

28.10.2020 11:24
Гость

Есть такое понятие преемственность поколений... В любой профессии оно ОЧЕНЬ важно. Вот этот "больной" в начале нулевых выкосил практически весь костяк криминальной милиции. Людей выгоняли по 10-15 человек за короткий промежуток времени. Самая настоящая чистка 30 х. Было бы можно он без колебаний ставил бы к стенке. Хочется что бы знали об этом.

28.10.2020 11:26
Как то так

Что не помню, это он генерал полиции, если он, то диагноз понятен))

28.10.2020 11:31
- гость -

Дать почетного гражданина города.

28.10.2020 11:32
Бывшие

Мы на руках тебя туда (на кичу) донесем . Уверен никто не откажется.

28.10.2020 11:43
- гость -

28.10.2020 11:03
- гость -
Чего взъелись? Ну заболел человек. С любым может случиться.


административку все сидят, пофег больной или нет

28.10.2020 11:47
- гость -

а почему сотрудник полиции развернулся и пошел?
выводите задержанного и в стакане на ползунова, в чем проблема?
раньше он гонял бухой, без ВУ гонял по трассе ..
как он с такой больной головой работал главой ?
как он детей такой болезный заделал?
у них все больные резко стали?
и жена и он и все ?

28.10.2020 11:50
- гость -

28.10.2020 11:03
- гость -
Чего взъелись? Ну заболел человек. С любым может случиться.


жена Новикова?

28.10.2020 12:13
Сермяжная правда

28.10.2020 11:50
- гость ----------------Не, просто милость к падшим призывал. Если не звезда ЕГЭ, то должны помнить Сашку Пушкина.

28.10.2020 12:18
Шторм

А что так можно было?!?!?!?!?!

28.10.2020 12:20
- гость -

Позор ментам, которые не исполнили свой долг - скрутить и доставить его в изолятор! Кроме того, здесь имеются признаки халатности со стороны сотрудников!

28.10.2020 12:25
гость

вот, она, Росссия

28.10.2020 12:29
- гость -

А был бы блогер, прислали бы ОМОН

28.10.2020 12:45
- гость -

Малодушного не исправить, наверное. Отстали бы от него уже. Но судьба пинает и пинает под зад.

28.10.2020 12:52
Гость

он пинал с наслаждением ,оскорблял последними словами , теперь его пусть пинает

28.10.2020 12:53
- гость -

28.10.2020 10:39
- гость -
Бежать ему надо. В Сочи...


к вальку и маринке?

28.10.2020 12:54
- гость -

А нам в свое время полковник в отставке говорил "Береги честь с молоду". А тут стыд и срам. Да, завершать жизнь на таком аккорде и врагу не пожелаешь. Срулил бы в другой регион что ли, где его никто не знает. Кому то помогло.

28.10.2020 12:54
- гость -

вот они, цлаво, бумеранги судьбы

28.10.2020 12:56
- гость -

сотрудники полиции не исполнили свои служебные обязанности.
прокуратура молчит.
все мычат
новиков тоже мычит
стадо.

28.10.2020 13:05
Кстати про стадо

это любимое выражение Новикова, касающееся подразделений МВД , вызвавших по той или иной причине его царственное недовольство. Это что за стадо вопрошал Слава ?

28.10.2020 13:10
Гость

Там еще где то на самоизоляции Брюханов Волотька отсиживается ... корешок подельничек вместе бы их одним этапом...

28.10.2020 13:31
- гость -

Откуда голубая кровь у царя?
Из хабаров?
Там царские палаты?

28.10.2020 13:32
- гость -

А не надо боятся
Надо ехать

28.10.2020 13:33
- гость -

Жалкий убогий сирый
Срамота!

28.10.2020 13:42
Иван

Пинка ему под жопу ит в бабон. Будет что - то болтать про болезни, то и прикладом по башке или по ушам дать негодяю,чтоб замолк и на 10 суток отбывать срок. Он такой же человек, как и все. Нечего его защищать.

28.10.2020 13:44
- гость -

Может его расстрелять,чтобы не мучился?

28.10.2020 13:46
- гость -

Надо хватать старика и на нары,там поправится!
Заодно и ума наберется на старости лет.
Может совесть его там разбудят пинками!!!

28.10.2020 13:47
- гость -

У него ж дети малые и жена после операции

28.10.2020 13:50
- гость -

Ну он же как-то отсиживал на работе, почему там отсидеть не может? Если совсем немощный, то поди позволят ему отлежать там эти 10 суток.

28.10.2020 13:51
- гость -

Кому он нужен, пинать его.
Всю жизнь вроде как должен был бороться с нарушением закона
А сам его нарушает регулярно

28.10.2020 14:02
- гость -

Вот до чего же чиновники некоторые уверовали в свою безнаказанность. Явно не впервой выпивший за рулем и все с рук сходило. Поди и не останавливали даже никогда. А тут кто-то принципиальный или новенький остановил его и пошло-поехало.

28.10.2020 14:04
Вопрос

Как он работал главой, если у него болит мозг? Или туда только таких берут? Может тогда и путин того?

28.10.2020 14:09
- гость -

Заболевание мозга?
Лишить прав пожизненно.
Он опасен на дороге.
Убьет кого еще...

28.10.2020 14:40
- гость -

Трус да и только.Думает,что уйдет от наказания.Кто он такой?Пуп земли?

28.10.2020 14:45
Гость

Почему всем так хочется Новикова отправить под арест? Ответ прост - получить моральное удовлетворение, что генерала отправили отбывать арест. Вот и вся жестокость нашего общества. Желание, чтобы кому-то стало плохо , а не желание, чтобы восторжествовала справедливость. Санкция статьи предусматривает штраф. И никто не осудил бы судью, если бы она назначила штраф, а не арест. Самый максимальный штраф. Хотя бы бюджет края, страны пополнился суммой штрафа. А так назначили арест 10 суток. И за эти 10 суток будут только государевы деньги тратиться - кормить, содержать, охранять.... А сколько судей отвлекали пересудами и жалобами от великих и важных дел? Вот и вся справедливость. Заметьте, у нас получается безденежным гражданам назначают штрафы, а им платить нечего, и они готовы лучше отсидеться, чтобы отбить наказание. А "денежным мешкам" назначают аресты, хотя они готовы своим штрафом пополнить бюджет страны. В чем логика? И что все прицепились к Новикову? А если обычный гражданин будет отстаивать свои права, тоже все сми будут следить за этим? Новиков сейчас поступает по закону, соблюдая все инстанции...

28.10.2020 14:57
- гость -

И что все прицепились к Новикову? А если обычный гражданин будет отстаивать свои права,

Обычный гражданин в большинстве случаев выполнит то, что положено, если попадется за нарушение. В некотором количестве случаев будет пытаться искать подвязки, еще в некотором незначительном количестве случаев будет обжаловать в суде и то, если уверен, что к нему несправедливы

А у этих болезных даже мысли не возникает пойти по первому варианту, в большинстве случаев и о суде не вспоминают, знакомства все решают.
Устроил цирк-пусть отдувается, возможно в следующий раз кто-то из правящий когорты задумается, прежде, чем пьяным за руль сесть.

28.10.2020 15:32
Прохожий

Господи, какая шушера управляет нашим городом /рука-лицо/

28.10.2020 15:32
- гость -

Новикову уже назначали штраф 30 тысяч и лишение ВУ, он какать хотел на лишение, сел и поехал.
за рецидив судья вынесла наказание в виде ареста на 10 суток, заметте не 15, как всем нищебродам, а еще скостила.
как правило, из сала суда выводят сразу на отбывание наказания. но Новикова отпустили.
чего он там пытается обжаловать. если такие решения не обжалуются
по какому такому закону он идет?
в том то и несправедливость, что к нему приехали домой забирать, Новиков сидит мульками трясет, хотя его должны под белы рученьки и в камеру
любого работягу закрывают сразу а тут кто? чиновник? низзя???

28.10.2020 15:33
- гость -

28.10.2020 14:45
Гость
а если бы эта пьянь твою мать или ребенка в бухом виде сбила?
как бы ты запел про бюджеты ??

28.10.2020 16:03
гость

для 28.10.2020 14:45
Гость; И за эти 10 суток будут только государевы деньги тратиться - кормить, содержать, охранять
- он до сих пор видимо получает зарплату из наших налогов на карточку

28.10.2020 16:21
Гость

Носить штаны с лампасами это еще не все. Генералом по сути своей он не был никогда. Мстителен до мелочности ,жадён до алчности непорядочен до омерзительности.

28.10.2020 16:51
Татьяна

Как чиновник мог руководить и людьми ( подчинёнными ) и Октябрьским районом в целом ,имея столь серьёзное заболевание ? Или это только сейчас всплыло чтоб не отбывать наказание? А после этого чиновник снова будет руководить ????

28.10.2020 16:54
Тане

Именно так !!!

28.10.2020 17:38
- гость -

новиков баба

28.10.2020 18:04
Вячеслав

ЦИРК!!! А ЕЩЕ ГЕНЕРАЛ!

28.10.2020 18:11
- гость -

Не менее постыдным является злорадство бывших однополчан.

29.10.2020 09:26
гражданин

По настоящему правовое государство априори не может существовать без равенства всех ее граждан перед законом и суд. На сегодняшний же день судебная система в России – это, прежде всего до глубины коррупционная система, которая помогает вершить чиновникам их произвол. Российские суды только на бумаге соблюдают Конституцию РФ, на деле же просто пользуясь своим административным ресурсам в угоду правящей власти.

29.10.2020 10:14
- гость -

28.10.2020 18:11
- гость -
Не менее постыдным является злорадство бывших однополчан.

Это не злорадство - это бумеранг.

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