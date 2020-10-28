Недобросовестного арендатора игровой приставки задержали в Барнауле

18-летний житель Барнаула обратился в полицию и сообщил о том, что дал в аренду незнакомцу игровую приставку, но вернуть консоль обратно не смог.

Юноша рассказал, что приставку стоимостью 22 тысячи рублей он периодически сдавал в аренду. Когда молодой человек попытался забрать ее самостоятельно у очередного клиента, сделать этого ему не удалось. Тогда барнаулец решил обратиться в полицию.

"В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого. Им оказался ранее не судимый молодой человек 1998 года рождения. Похищенное имущество изъято", – рассказали в ГУ МВД по Алтайскому краю.

Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".